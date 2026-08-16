Есілге батып кете жаздаған астаналық құтқарылды
Ер адам өздігінен жағаға шыға алмай, құтқарушылар көмекке келді.
16 Тамыз 2026, 11:09
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16 Тамыз 2026, 11:0916 Тамыз 2026, 11:09
89Фото: istockphoto.com
Елорда тұрғыны «Арыс» көпірінің астынан Есіл өзенін жүзіп өтпек болған, алайда өздігінен жағаға шыға алмай қалған.
Ер адамға осы аумақта кезекшілікте жүрген құтқарушылар көмекке келді. Олар құтқару шеңберінің көмегімен астаналықты судан алып шықты.
Құтқарылған азамат – 1985 жылы туған ер адам. Судан шығарылғаннан кейін ол әрі қарай тексеру үшін медицина қызметкерлеріне тапсырылды, – деп мәлімдеді ТЖМ.
Еске салайық, бұған дейін Ақтауда құрылысшылар бүтін бір отбасыны суға батудан құтқарып қалды.
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