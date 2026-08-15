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17 жыл халықаралық іздеуде болған: Алматыдағы кісі өліміне қатысқан адам 15 жылға сотталды

Қылмыс 2008 жылғы 19 мамырға қараған түні Алматының орталығында болған.

15 Тамыз 2026, 17:13
АВТОР
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istockphoto.com 15 Тамыз 2026, 17:13
15 Тамыз 2026, 17:13
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Фото: istockphoto.com

Алматыда резонанс тудырған кісі өлімінен 17 жыл өткен соң сот қылмысқа қатысушылардың біріне үкім шығарды. Ұзақ жылдар бойы Еуропада жеке деректерін өзгертіп, жасырынып жүрген Ю. Юсупов 15 жылға бас бостандығынан айырылды.

Іс материалдарына сәйкес, Юсупов сыбайласы А. Коваленкомен бірге Фурманов көшесіндегі үйдің маңында ер адамды аңдып күтіп тұрған. Жәбірленушіге бірнеше рет оқ атылған. Ол алған жарақаттарынан оқиға орнында көз жұмды.

Қылмыстан кейін Юсупов Қазақстаннан кетіп, халықаралық іздеуге жарияланды.

Оның сыбайласы Коваленко да көп ұзамай тергеуге ілікті. 2008 жылдың жазында ол Қапшағайдағы «Старая крепость» демалыс аймағында болған қарулы оқиғадан кейін ұсталды. Сол жерде полиция қызметкері қаза тауып, тағы төрт адам ауыр жарақат алған. 2009 жылы Коваленко 23 жылға бас бостандығынан айырылды.

Ал Юсупов шетелде жасырынуын жалғастырған. Құқық қорғау органдарының мәліметінше, ол Еуропаның бірнеше елінде болып, өзгертілген жеке деректерді пайдаланған. Сондай-ақ Қырғызстанның құқық қорғау органдары оны 2007 жылы Бішкекте көлік жуу орны иесінің өлтірілуіне байланысты іздеген.

2025 жылдың тамызында Юсупов Литва шекарасынан өту кезінде ұсталды. Сол жылдың қарашасында Қазақстан Бас прокуратурасының сұрауы бойынша елге экстрадицияланды.

2026 жылдың шілдесінде Алматы қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты Юсуповты алдын ала сөз байласқан адамдар тобы жасаған кісі өліміне көмектескені үшін кінәлі деп таныды. Сот оны 15 жылға бас бостандығынан айырды.

Бас прокуратура айыпталушыны елге қайтару шетелдік құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимылдың және халықаралық іздеу тетіктерін пайдаланудың нәтижесі екенін атап өтті.

«Заң және Тәртіп» қағидаты жауапкершіліктің бұлтартпастығын көздейді. Прокуратураның атап өтуінше, елден тыс жерде жүру, жеке деректерін өзгерту немесе ұзақ жылдар бойы іздеуде болу сот төрелігінен жасырынуға мүмкіндік бермеуі тиіс.

Сот төрелігінен жасырынып жүрген адамдардың орналасқан жерін анықтау және оларды Қазақстанға қайтару жұмыстары жалғасады.

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