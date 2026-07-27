Астана саябақтарында рейд күшейді: Тұрғындарға қандай ескерту жасалды?
Елордада демалыс орындарында тазалыққа қатысты профилактикалық шаралар жүріп жатыр. Полицейлер тұрғындарға маңызды талаптарды түсіндірді.
Астанада «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық бастамасы мен «Заң мен тәртіп» қағидатын жүзеге асыру аясында қоғамдық орындардағы тазалықты сақтау бойынша рейдтер тұрақты түрде жүріп жатыр, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Елордадағы барлық ауданның саябағы мен демалыс орнында тұрғындарға қоршаған ортаны таза ұстаудың маңызы түсіндіріліп жатыр. Кезекті рейд Байқоңыр ауданындағы Ататүрік саябағында өтті.
Іс-шара барысында полиция қызметкерлері қоғам тәртібін бақылап, демалушыларға түсіндіру жүргізді. Тұрғындарға саябақ аумағын ластамау, қоқысты арнайы жәшіктерге тастау, гүлзарлар мен жасыл желекке ұқыпты қарау керек екені айтылды. Сонымен қатар экология мәдениетін қалыптастыруға бағытталған ақпарат жадынамалары таратылды.
Астана қаласы Байқоңыр ауданы полиция басқармасы Қоғамдық қауіпсіздік бөлімінің басшы орынбасары, полиция майоры Абзал Әбілдаевтың айтуынша, тазалықты сақтау – әр азаматтың жеке жауапкершілігі.
«Таза Қазақстан» экологиялық акциясы аясында рейдтерді тұрақты түрде ұйымдастырып келеміз. Негізгі мақсатымыз – тұрғындар мен қала қонақтарының табиғатқа және қоғамдық орындарға ұқыпты қарауына ықпал ету. Саябақтар мен демалыс орындарының тазалығы – қаланың көркі. Сондықтан тазалықты сақтау әр азаматтың жауапкершілігі екенін түсінуіміз қажет, – дейді полиция майоры.
Оның айтуынша, түсіндіру жұмысына қарамастан, кейбір азаматтар ескертулерге бейжай қарап, қоқысты арнайы жәшіктерге тастамайды. Сонымен бірге саябақтарда пикник ұйымдастырғаннан кейін қоқыстарын жинамай кететін жағдайлар да кездеседі.
Тазалық мәдениетін қалыптастыруда тұрғындардың өз жауапкершілігі де маңызды. Алматыдан елордаға қонаққа келген Айман есімді тұрғын Ататүрік саябағында немерелерімен күн сайын серуендейтінін айтты.
Балаларға кішкентайынан тазалықты үйрету керек. Немерелеріме жеген балмұздақ пен тәттінің қағазын қоқыс жәшігіне тастау, гүлдерді жұлмау және айналаны ластамау керегін үнемі айтып отырамын. Тазалық әркімнің өзінен басталады. Осындай мәдениет қалыптастырсақ, қаламыз да әрдайым көрікті әрі таза болады, – дейді ол.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, рейдтердің негізгі мақсаты – азаматтарды жазалау емес, қоғамдық жауапкершілікті арттыру. Қоғамдық орындарды таза ұстау, табиғатқа ұқыпты қарау және ортақ кеңістікті күтіп ұстау – барша тұрғынның міндеті.
«Таза Қазақстан» акциясы аясындағы түсіндіру және профилактикалық іс-шаралар алдағы уақытта да елорданың барлық саябағы мен демалыс орындарында жалғасады.
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