Астана – Қарағанды – Алматы тасжолында жаңа жылдамдық өлшегіштер орнатылды
Камералар Балқаш қаласынан Сарышаған кентіне дейінгі учаскеде орнатылған.
Бүгiн 2026, 03:41
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 03:41Бүгiн 2026, 03:41
59Фото: gov/kz
Облыстық полиция департаментінің хабарлауынша, құрылғылар Тораңғалық және Гүлшат кенттері маңындағы аркаларға орналастырылған. Камералар қозғалыстың екі бағыты бойынша да жылдамдық режимінің бұзылуын тіркейді. Бұл учаскеде жылдамдық шектеуі – 110 км/сағ, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сонымен қатар 6 наурыздан бастап Қарағанды қаласында да жаңа жылдамдық өлшегіш жұмыс істей бастайды. Ол Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 25 мекенжайында, №3 гимназияның маңында орнатылған. Бұл жерде рұқсат етілген жылдамдық – 40 км/сағ.
Полиция жүргізушілерді маршруттардағы өзгерістерді ескеруге, белгіленген жылдамдықты сақтауға және жолда мұқият болуға шақырады. Бұл айыппұлдардан сақтануға және жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік береді.
Ең оқылған:
- Қазақстанда әйелдердің зейнетке шығу жасы 2028 жылдан бастап өзгереді
- Қазақстандағы ең қымбат сирек металдар: Жер астындағы байлықтың құны қанша?
- Шымкентте полицейді ұрып, қызметтік көлікті тепкілеген жасөспірімге үкім шықты
- Боксшы Данияр Елеусіновтің әйелі көршілерін соққыға жықты деп айыпталуда
- Иран дроны Әзербайжандағы әуежай аумағына құлады