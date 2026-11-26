Астана мен ақмолалық жүргізушілерге маңызды ескерту жасалды
Астана мен Ақмола облысында кешке көктайғақ болуы мүмкін
26 Қараша 2026, 17:16
БӨЛІСУ
26 Қараша 2026, 17:1626 Қараша 2026, 17:16
111Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
«ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы республикалық маңызы бар автожолдарға шығатын жүргізушілерді сақ болуға шақырды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бүгін Астана қаласы мен Ақмола облысында жаңбыр жауып, ауа температурасы нөлден жоғары болып тұр. Алайда кешке қарай күн суытып, жолдарда көктайғақ болуы мүмкін.
Компания жүргізушілерге бірнеше кеңес берді:
- Көлікке қысқы дөңгелек орнатылмаған болса, қала сыртына шықпаңыз;
- Жол жағдайына қарай жылдамдықты төмендетіп, қауіпсіз арақашықтық сақтаңыз;
- Күрт тежелуден, жолақты оқыс ауыстырудан және орынсыз басып озудан аулақ болыңыз;
- Жолға шығар алдында ауа райы болжамы мен бағыттағы жол жағдайын тексеріңіз.
Әсіресе көпірлерде, жол өткелдерінде, өрлер мен еңістерде абай болу қажет. Бұл учаскелерде мұз қату қаупі жоғары.
«ҚазАвтоЖол» күндіз ауа температурасы нөлден жоғары болғанымен, кешке қарай жолдың тайғақ болуы мүмкін екенін ескертеді.
Республикалық маңызы бар автожолдардың жай-күйі туралы ақпаратты тәулік бойы жұмыс істейтін 1403 байланыс орталығынан алуға болады.
Ең оқылған:
- БҚО-да әлем чемпионын ешкім күтіп алмаған: Облыстық спорт басқармасы не дейді?
- Қазақстанда биылғы қыс қандай болады? Сарапшылар болжамы
- Әлеуметтік жәрдемақылар жойыла ма? Министрлік тараған ақпаратты жоққа шығарды
- «Мен көп тәкаппарланып кетіппін»: Самса сатамын деп дауға қалған дәмхана иесі кешірім сұрады
- Ақмола облысында жүргізуші әйелін көлігімен қағып өлтірді