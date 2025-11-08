Астана мен 13 өңірде қар, жел және көктайғаққа байланысты ескерту жасалды

"Қазгидромет" 2025 жылдың 9 қарашасына Астана мен 13 облыста дауылды ескерту жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ақмола облысында жауын-шашын, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. 10 қарашада түнде қар, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде қар күтіледі. Жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. 09 қарашада оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстікке ауысады, күші 15-20 м/с, облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында екпіні 23-28 м/с. 10 қарашада солтүстік-батыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Көкшетау қ.: 09 қарашада кей уақыттарда жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. 10 қарашада түнде қар, жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. 09 қарашада оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстікке ауысады, күші 15-20 м/с. 10 қарашада солтүстік-батыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, түнде екпіні 15-20 м/с.
Жамбыл облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с, күндіз екпіні 23-28 м/с күтіледі. Тараз қ.: 08 қарашада түнде және таңертең тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Павлодар облысында жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15-20, облыстың оңтүстігінде 23 м/с күтіледі. Павлодар қ.: 09 қарашада жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с күтіледі.
Атырау облысының батысында тұман күтіледі.
Ұлытау облысының батысында, солтүстігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, жаяу бұрқасын күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, таңертең және күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында екпіні 15-20, кей уақыттарда 23 м/с Жезқазған қ.: 09 қарашада оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-18 м/с күтіледі.
Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде аздаған жауын-шашын, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде көктайғақ, жаяу бұрқасын. Оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың солтүстік бөлігінде екпіні 15-20, күндіз кей уақыттарда 23 м/с. Қарағанды қ.: 09 қарашада түнде аздаған жауын-шашын, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Көктайғақ, жаяу бұрқасын. Оңтүстік-батыстан жел соғады, таңертең және күндіз екпіні 15-20 м/с.
Астанада кей уақыттарда жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. 10 қарашада кей уақыттарда қар, жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. 09 қарашада оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 15-20, күндіз кей уақыттарда екпіні 23 м/с. 10 қарашада солтүстік-батыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, екпіні 15-20 м/с.
Солтүстік Қазақстан облысында жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу бұрқасын, қөқтайғақ күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, түнде облыстың оңтүстік-шығысында екпіні 15-20 м/с, күндіз күші 15-20, облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 23 м/с. Петропавл қ.: 09 қарашада жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу бұрқасын, қөқтайғақ, тұман күтіледі. Шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз күші 15-20 м/с.
Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Жел батыстан, солтүстік-батыстан соғады, түнде облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Орал қ.: 09 қарашада түнде және таңертең тұман күтіледі.
Ақтөбе облысында оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с күтіледі. Ақтөбе қ.: 09 қарашада оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, екпіні 15-18 м/с күтіледі.
Қостанай облысында жауын-шашын (жаңбыр, қар), күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Көктайғақ, жаяу бұрқасын. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, екпіні 15-20, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында кей уақыттарда 23 м/с. Қостанай қ.: 09 қарашада жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, екпіні 15-20 м/с.
Шығыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, жаяу бұрқасын күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде тұман күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан, оңтүстіктен соғады, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында 15-20, күндіз екпіні 23 м/с. Өскемен қ.: 09 қарашада жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, жаяу бұрқасын күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан, оңтүстіктен соғады, екпіні 15-18 м/с.
Абай облысының батысында, солтүстігінде, орталығында, күндіз облыстың солтүстігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, жаяу бұрқасын күтіледі. Жел оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында 15-20, екпіні 25 м/с. Семей қ.: 09 қарашада түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, жаяу бұрқасын күтіледі. Жел оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан соғады, екпіні 15-20 м/с.
Түркістан облысының оңтүстігінде, солтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, батысында, таулы аудандарында күші 15-20 м/с. Түркістан қ.: 09 қарашада оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.