Astana Media Week: Жабық есік артындағы дайындық

Елордада Astana Media Week дәстүрлі медиа апталығына қызу дайындық жүріп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қазмедиа орталығында Орталық Азиядағы ең ірі медиа іс-шараның соңғы дайындықтары жасалуда. Астана қонақтарды қалай қарсы алғаны туралы BAQ.KZ тілшісінің фоторепортажында таныса аласыздар.
Үш күнге жалғасатын медиажиында отандық және халықаралық медиа мамандар, инфлюенсерлер мен журналистер бас қосады.
Astana Media Week 2025 елорданың төріндегі Қазмедиа орталығында қонақтарға есігін айқара ашты.
Астанадағы ауқымды жиын бүкіл Орта Азияға паш етіледі.
Форумның басты тақырыбы: "Ұлтқа қызмет ету - медиа миссиясы".
Делегация өкілдері тіркеуден өтуде.
Санаулы минуттардан соң жасанды интеллект пен цифрлы журналистикаға арналған пленарлық сессиялар басталады.