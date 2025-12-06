Астана маңындағы ауылда автобус экскаваторға соғылып, бірнеше адам жарақат алды

Бүгін Қарақаралы тас жолында, Қабанбай батыр және Қызылжар ауылдарының арасында, жолаушылар автобусы мен экскаватор соқтығсып қалған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Соқтығыс салдарынан автобус жүргізушісі кабинада қысылып қалды, ал бірнеше жолаушы түрлі жарақаттар алды. Қақтығыстан кейін экскаваторда өрт шықты.
Оқиға орнына құтқарушылар жедел жетті. Гидравликалық құралдардың көмегімен олар жүргізушіні абайлап босатып, жедел медициналық жәрдем бригадасына тапсырды. Жарақат алған жолаушылар ауруханаға жеткізілді. Экскаватордағы өрт толығымен сөндірілді. Қаза болғандар жоқ, - деп жазылған ТЖМ баспасөз қызметі таратқан хабарламада.