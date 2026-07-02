Astana LRT-ға ресми түрде жаңа атау берілді
Компания инфрақұрылымның барлық элементі кезең-кезеңімен жаңартылатынын айтты.
Бүгiн 2026, 22:16
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Бүгiн 2026, 22:16Бүгiн 2026, 22:16
159Фото: ЖИ: BAQ.KZ
Бұған дейін бұл атауды қалалық мәслихат депутаттары да қолдаған.
Астана қаласының жеңіл рельсті көлік жүйесіне "Tarlan Astana" атауы берілсін. Астана қаласының Тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының басшысы осы қаулыдан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын, – деп жазылған әкім қаулысында.
LRT операторы City Transportation Systems (CTS) компаниясы да атаудың өзгергенін растады. Стансалардың электрон дисплейлерде жаңа атау көрсетіле бастады.
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