Мұндай авариялық қорларды жасау биік таулы аймақтардағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған қосымша шара болып табылады. Күтпеген жағдай туындаған кезде турист көмек келгенге немесе жақындарымен байланыс қалпына келгенге дейін қажетті азық-түлік, су және жылыну құралдарын пайдалана алады.
Тауда адасқан туристерге арналған авариялық қор жәшіктері орнатылуда
Авариялық қор адамды уақытша қажетті ресурстармен қамтамасыз етуге есептелген.
15 Тамыз 2026, 21:45
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15 Тамыз 2026, 21:4515 Тамыз 2026, 21:45
168Фото: ТЖМ
Биік таулы аймақтардағы ТЖМ "Қазселденқорғау" ММ бақылау бекеттерінің жаңа модульдік ғимараттарына туристерге арналған арнайы авариялық қор жәшіктері орнатылуда.
Үш тілде белгіленген жәшіктер тауда бағдарынан адасып, ТЖМ бақылау бекетіне келген адамдарға арналған.
Авариялық қор адамды уақытша қажетті ресурстармен қамтамасыз етуге есептелген. Оның құрамында 10 литр ауыз су, бір бума отын, дәрі қобдишасы, екі тәуліктік тамақтану рационы, сондай-ақ азық-түліктің бірнеше түрі бар. Олардың қатарында үш түрлі ботқа, екі түрлі бұқтырылған ет, кептірілген нан және тұз бар. Сонымен қатар жәшіктерде сіріңке мен консерві ашқыш қарастырылған.
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