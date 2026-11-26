Астана-Атырау бағытына заманауи Stadler вагондары қосылды
Құрамда әйелдерге арналған вагон да бар.
26 Қараша 2026, 22:38
БӨЛІСУ
26 Қараша 2026, 22:3826 Қараша 2026, 22:38
176Фото: gov/kz
Жаңа вагондар жолаушыларға заманауи жабдықтармен қамтылған. Климатты реттеу жүйесі, жеке жарықтандыру шамдары, 220 В розеткалары, бейнебақылау жүйесі және жүк орналастыруға арналған арнайы орындар бар.
Сонымен қатар ерекше қажеттілігі бар жолаушылардың жайлылығы ескерілген. Бұдан бөлек, әйелдерге арналған арнайы вагон да қарастырылған.
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