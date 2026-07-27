Әскери бөлімнен кетіп қалған сарбазға іздеу жарияланды
Мерзімді қызметтегі жауынгер бірнеше күн бұрын қызмет орнын өз еркімен тастап кеткен. Оны әскери полиция мен құқық қорғау органдары іздеп жатыр.
Қазақстан Республикасы Қарулы күштері Әскери полициясының Бас басқармасы бірнеше күн бұрын қызмет орнын өз еркімен тастап кеткен мерзімді әскери қызметшіге іздеу жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Өскемен гарнизоны Әскери полиция бөлімінің мәліметінше, оқиға 23 шілде күні таңертең болған.
2026 жылғы 23 шілдеде сағат 06:30 шамасында тәуліктік кезекшілік құрамында тәуліктік кезекші көмекшісі (күндізгі кезекші) қызметін атқарып жүрген 2004 жылғы 31 наурызда туған қатардағы жауынгер Мархан Айқын Ерланұлы қызмет орнын өз еркімен тастап кеткен. Өзінде қару болмаған, – делінген іздеу хабарламасында.
Ведомствоның мәліметінше, әскери қызметші әскери киіммен бөлім аумағынан шығып кеткен болуы мүмкін. Алайда кейін азаматтық киімге ауысуы да жоққа шығарылмайды.
Іздеудегі әскери қызметшінің ерекше белгілері
Әскери полиция сарбаздың сыртқы келбеті туралы мәліметтерді жариялады.
Бойы – 177 см, салмағы – шамамен 80 кг, дене бітімі – орташа, көзі мен шашы қара, шашы қысқа, бетінде меңдері бар, – деп хабарлады ведомство.
Іздеуге полиция да жұмылдырылды
Әскери полицияның Бас басқармасы іздестіру жұмыстары ішкі істер органдарымен бірлесіп жүргізіліп жатқанын мәлімдеді.
Өскемен гарнизоны Әскери полиция бөлімі ішкі істер органдарымен бірлесіп іздестіру іс-шараларын ұйымдастырды, – делінген хабарламада.
Әскери полиция сарбаздың жүрген жері туралы қандай да бір мәліметі бар азаматтарды хабарласуға шақырды.
Келіп түскен ақпараттың құпиялылығына кепілдік беріледі. Іздестіру жұмыстары Қазақстан Республикасы Қарулы күштері Әскери полициясы Бас басқармасы басшылығының бақылауында, – деп атап өтті ведомство.
Ақпаратты төмендегі сенім телефондары арқылы хабарлауға болады:
- 8 (7232) 62-34-15
- 8 705 508 39 39
- 8 775 553 53 35
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