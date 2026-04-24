Әскерден қашқандар үшін жаңа шектеулер қарастырылып жатыр
Қазақстанда әскерге шақыру жүйесі жетілдіріледі.
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінде авиация генерал-лейтенанты Дәурен Қосановтың төрағалығымен азаматтарды әскери қызметке шақыру жүйесін жетілдіру және мемлекеттің жұмылдыру әлеуетін нығайту мәселелеріне арналған ведомствоаралық кеңес өтті.
Отырысқа Әділет, Ұлттық экономика, Денсаулық сақтау, Көлік, Цифрлық даму, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрліктерін қоса алғанда, бірқатар негізгі мемлекеттік органдардың басшылары мен өкілдері, сондай-ақ өзге де мүдделі ведомстволар қатысты.
Кеңес барысында азаматтардың Отанды қорғау жөніндегі конституциялық міндетін орындауын қамтамасыз ету мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі екені атап өтілді. Бұл мәселе Қазақстан Республикасының Жоғарғы Бас қолбасшысы мен Үкіметінің тұрақты бақылауында.
Осыған байланысты Қорғаныс министрлігі азаматтарды хабардар ету жүйесінің тиімділігін арттыруға, шақыру науқанының ашықтығын қамтамасыз етуге және әскери міндетті орындау тәртібін күшейтуге бағытталған Біріңғай шақырту тізілімін енгізу мәселесін пысықтауда.
Біріңғай шақырту тізілімін енгізу хабарлау жүйесін сапалы жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді. Біз азаматтарды уақтылы әрі толық ақпараттандыруды қамтамасыз ететін, сондай-ақ олардың конституциялық міндетін орындауын жүйелі түрде қолдайтын заманауи цифрлық тетікті қалыптастырамыз, – деді Қорғаныс министрі авиация генерал-лейтенанты Дәурен Қосанов.
Сонымен қатар бастама аясында әскерге шақырудан жүйелі түрде жалтарып жүрген азаматтарға қатысты уақытша шектеу шараларын енгізу мүмкіндігі қарастырылуда. Аталған шаралар уақытша сипатта болып, тек қолданыстағы заңнама шеңберінде жүзеге асатын болады.
Кеңес барысында ведомствоаралық өзара іс-қимылды күшейту және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін интеграциялау арқылы цифрлық трансформацияны жеделдету мәселелеріне ерекше назар аударылды. Бұл деректермен жедел алмасуды қамтамасыз етуге және қабылданатын шаралардың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Мемлекеттік органдардың күш-жігерін үйлестіру және заманауи цифрлық шешімдерді енгізу – жүйенің тиімділігін арттырудың негізгі шарты. Біз оның ашықтығын, сенімділігін және тұрақтылығын қамтамасыз етуге тиіспіз, – деп атап өтті Қорғаныс министрі.
Сондай-ақ мерзімді әскери қызметтің тартымдылығын арттыру мәселелері қаралды. Қорғаныс министрлігі мерзімді әскери қызметшілердің ай сайынғы қаржылай қажеттілік үлесін арттыру және әлеуметтік кепілдіктер жүйесін жетілдіру мәселесін пысықтауды ұсынды.
Кеңесті қорытындылай келе, авиация генерал-лейтенанты Дәурен Қосанов аталған бастамаларды іске асыру барлық мемлекеттік органдардың үйлесімді және жүйелі іс-қимылын талап ететінін атап өтті.
Осы тұста әскерге барудан жалтарғандарға жаза бар екенін айта кетейік.
Ең оқылған:
- Арыққа құлаған адам өлімі: Нөсерлеткен жаңбыр Алматының әлсіз тұсын қалай әшкереледі?
- “Зейнетақыны шешіп береміз”: БЖЗҚ халыққа маңызды ескерту жасады
- Маңғыстауда қырылған мал саны 550-ден асты: Шаруалар өтемақы талап етті
- Мобильді аударымдар тексеріліп жатыр: Қазақстандықтар нені білуі керек?
- Қазақстан, Германия, Ресей: "Достық" құбыры арқылы мұнай тасымалының тоқтауы кімге зиян?