Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев транзиттік дәліздерде жол жабынын дұрыс таңдау маңызына тоқталды.

Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Үкімет отырысында Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев транзиттік дәліздерде жол жабынын дұрыс таңдау маңызына тоқталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Қазіргі уақытта асфальт-бетон жабыны 8 тоннаға дейінгі осьтік жүктемеге есептелген. Көп интенсивтік қозғалысты және ыстық кезінде асфальт шыдамайды, - деді ол.

Министр осыған байланысты жазғы мерзімнің күндізгі уақытында жүк көліктерінің қозғалысына шектеу қойылатынын, ал бұл өз кезегінде транзиттің дамуына кедергі келтіретінін атады.

Ал цемент-бетон жабыны ауыр жүктемеге төзімді. Қызмет ету мерзімі 40 жылға дейін жетеді, - деді министр.

