Асаубаеваның жалақыға қатысты мәлімдемесінен кейін министрлік жауап берді: Оған қанша қаржы бөлінген?
Тоқаевқа үндеу жасаған шахматшының қаржыландыру мәселесіне қатысты министрлік ресми түсініктеме беріп, нақты сандарды атады.
Қазақстандық шахматшы, үш дүркін әлем чемпионы Бибісара Асаубаеваның халықаралық жарыстарға дайындығын қаржыландыру көлемі жыл сайын артып келеді. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Туризм және спорт вице-министрі Серік Жарасбаев мәлімдеді.
Оның айтуынша, Спорт пен туризмді қолдау қоры арқылы 2024 жылы спортшының жобасына 64 миллион теңге бөлінген. 2025 жылы бұл сома 79 миллион теңгеге дейін өскен болса, 2026 жылы 100 миллион теңгеге жеткен.
Яғни қаржыландыру көлемінің өсу динамикасы айқын байқалады. Сонымен қатар Шахмат федерациясы тарапынан да осындай қолдау көрсетіліп келеді. Мұның барлығы атақты спортшымыз Бибісара Асаубаеваның халықаралық жарыстарға толыққанды дайындалып, табысты қатысуына бағытталған, – деді Жарасбаев.
Вице-министрдің айтуынша, Асаубаева өзіне артылған сенімді жоғары нәтижелерімен ақтап келеді. Ол Қазақстан тарихында тұңғыш рет үш дүркін әлем чемпионы атанған шахматшы ретінде ел спортында ерекше жетістікке қол жеткізді.
Спортшының жетістіктері мемлекет деңгейінде де жоғары бағаланған. Жарасбаевтың еске салуынша, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев шахматшыны II дәрежелі «Барыс» орденімен марапаттау туралы жарлыққа қол қойған.
Қазақстанда шахматты дамытуға ерекше көңіл бөлінуде
Вице-министрдің сөзінше, Президент тапсырмасына сәйкес елімізде шахматты дамытудың арнайы тұжырымдамасы әзірленген. Құжатта нақты көрсеткіштер мен республика көлемінде жүзеге асырылатын қолдау шаралары қарастырылған.
Серік Жарасбаев Қазақстанның шахматтағы жетістіктері тек Бибісара Асаубаевамен шектелмейтінін атап өтті. Мысал ретінде ол былтыр жастар арасында әлем чемпионы атанған Қазбек Нөгербекті атады.
Оның айтуынша, бұл ерлер арасындағы әлем чемпионатындағы соңғы жиырма жылға жуық уақыт ішіндегі алғашқы осындай жетістік. Бұған дейін мұндай нәтижеге Дармен Сәдуақасов қол жеткізген болатын.
Сондай-ақ вице-министр Қазақстан шахмат федерациясының президенті Тимур Турловтың осы спорт түрін дамытуға қосып отырған үлесін ерекше атап өтті.
Оның сөзінше, бүгінде еліміздің барлық өңірінде балаларға арналған жаңа шахмат үйірмелері ашылып жатыр. Бұл зияткерлік спорттың жас ұрпақ арасында кеңінен танылуына ықпал етуде.
Бұдан бөлек, өткен аптада министрлік өкілдері белгілі қазақстандық шахматшы Динара Сәдуақасова ұйымдастырған турнирге қатысқан. Аталған жарысқа ведомство тарапынан да қолдау көрсетілген.
Еске салайық, бұған дейін халықаралық гроссмейстер Бибісара Асаубаева Президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа бейнеүндеу жолдап, халықаралық жарыстарға дайындықты қаржыландырудағы қиындықтар мен спорт құрылымдары тарапынан төленетін төлемдердің қысқарғаны туралы мәлімдеген болатын.
Өз үндеуінде ол блиц шахматынан үш дүркін әлем чемпионы екенін және әлемдегі ең мықты шахматшылардың бірі саналатынын атап өткен еді.
Айта кетейік, бұған дейін Олимпиада чемпионы, мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоровтың жалақысыз қалғаны туралы дау әлеуметтік желіде талқыға түскен болатын. Спортшы отандық подкастардың бірінде берген сұхбатында бірнеше ай бойы жалақы алмағанын, оның ішінде 2026 жылғы Олимпиада ойындарындағы жеңісінен кейін де төлем жасалмағанын айтқан болатын. Осыдан кейін әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарында Туризм және спорт министрлігінің атына сын айтылды.
Кеше, яғни 9 маусымда Үкіметте өткен брифингте Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов мәнерлеп сырғанаудан Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоровқа қатысты жағдайға түсініктеме беріп, мәселенің қалай шешілгенін айтты.
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