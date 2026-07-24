АҚШ 60 елге жаңа баж салығын енгізді: Шектеу кімдерге әсер етеді?
Вашингтон импортқа жаңа тарифтер жариялады. Шектеу қай елдерге қатысты және қандай тауарлар қамтылатынын оқыңыз.
АҚШ бейсенбі күні 60 сауда серіктесінен импортталатын тауарларға 10% және 12,5% көлемінде баж салығын енгізетінін хабарлады. Мұндай шешім серіктес елдердің мәжбүрлі еңбекпен өндірілген тауарларды импорттауға тыйым салуды енгізу және оның орындалуын тиімді қамтамасыз ету бойынша талаптарды орындамауына байланысты қабылданған.
АҚШ Сауда өкілінің басқармасы (USTR) хабарлағандай, жаңа шектеулер Еуропалық одақтан әкелінетін кейбір тауарларға да қолданылады.
Қосымша баж салығы тиісті сауда серіктестерінен импортталатын тауарлардың басым бөлігіне жұма күні сағат 00:01-ден (GMT бойынша 04:01) бастап күшіне енеді.
Алайда 28 шілдеге дейін кемеге тиеліп, жеткізудің соңғы кезеңінде тұрған және кедендік рәсімдеуден өткен тауарлар бұл баж салығынан босатылады.
Мәжбүрлі еңбекпен өндірілген тауарлардың импортына тыйым салуды енгізіп, оның орындалуын тиімді қамтамасыз ету жөнінде міндеттеме алған сауда серіктестеріне 10%, ал мұндай міндеттемені қабылдамаған елдерге 12,5% мөлшерінде баж салығы салынады, – делінген ресми мәлімдемеде.
Еске салсақ, бұған дейін АҚШ Еуропа тауарларына 100 пайыздық кедендік баж енгізуі мүмкін екені хабарланған еді. Трамптың айтуынша, жаңа баж салығы бұған дейін жасалған кез келген сауда келісімінен басым болады.
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