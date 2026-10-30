Ақтөбе облысында шахта жұмысшысы қаза тапты

30 Қазан 2026, 17:20
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві 30 Қазан 2026, 17:20
30 Қазан 2026, 17:20
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Фото: ©BAQ.KZ архиві

Хромтауда вагондарды тіркеу жұмыстарын орындау кезінде жарақат алған жұмысшы қайтыс болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Төтенше жағдай 29 қазанда ERG құрамындағы «Қазхром» компаниясының Дөң тау-кен байыту комбинатына қарасты Қазақстан Тәуелсіздігінің 10 жылдығы атындағы шахтасын болды.

Вагондарды тіркеу жұмыстары кезінде тау-кен жұмысшысы жарақат алды. Зардап шеккен қызметкер Хромтау аудандық ауруханасына жеткізілді. Дәрігерлер қолдан келген барлық шараны жасағанымен, қызметкердің өмірін сақтап қалу мүмкін болмады, - делінген компанияның әлеуметтік желідегі ресми парақшасында жарияланған хабарламада. 

Компания қаза болған қызметкердің туған-туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтады және оларға қажетті көмек пен қолдау көрсетеді.

Оқиға туралы тиісті мемлекеттік органдарға хабарланды. Арнайы тергеп-тексеру жұмыстарын жүргізу үшін Ақтөбе облысы бойынша Мемлекеттік еңбек инспекциясы комитетінің департаменті өкілдерінің қатысуымен комиссия құрылады. Қазіргі уақытта оқиғаның себептері мен мән-жайы анықталып жатыр. Тергеу қорытындысы туралы қосымша ақпарат беріледі, - деп жазылған ресми парақшада. 

Айта кетейік, бұған дейін де Ақтөбе облысындағы кен-байыту комбинатындағы шахтада жұмысшы қаза тапты

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