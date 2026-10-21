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  • Ақтөбе облысындағы кен-байыту комбинатындағы шахтада жұмысшы қаза тапты

Ақтөбе облысындағы кен-байыту комбинатындағы шахтада жұмысшы қаза тапты

21 Қазан 2026, 16:00
АВТОР
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depositphoto.com 21 Қазан 2026, 16:00
21 Қазан 2026, 16:00
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Фото: depositphoto.com

Ақтөбе облысындағы Дөң кен-байыту комбинатының шахтасында опырылу салдарынан жұмысшы қаза тапты. Қайғылы оқиға 20 қазанда болған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

ERG компаниясының мәліметінше, Дөң тау-кен байыту комбинатының шахтасында сақтандыру бекітпесін орнату жұмыстары кезінде тау-кен массасы опырылған. Оқиға салдарынан ұңғылаушы ауыр жарақат алып, қаза тапты.

Оқиға туралы тиісті мемлекеттік органдарға хабар берілuty. Қазіргі уақытта тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.

Комбинат басшылығы марқұмның туған-туыстары мен жақындарының қайғысына ортақтасып, көңіл айтып, отбасына қажетті көмек көрсететінін мәлімдеді.

Компания өкілдері марқұмның отбасымен байланыста екенін және оларға қажетті көмек көрсетілетінін хабарлады.

Ал Ақтөбе облысының полиция департаменті тау-кен немесе құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзу салдарынан адамның абайсызда қаза табуына байланысты қылмыстық іс қозғады.

Қазір оқиғаның барлық мән-жайын, себептері мен оған ықпал еткен жағдайларды анықтау үшін қажетті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

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