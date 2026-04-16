Семейде құрылыс алаңында жұмысшы қолынан айырылды
Құрылыс нысанында орын алған оқиға бойынша тергеу амалдары басталды.
Семей қаласында өндірістік ауыр жарақат алу дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Бұл туралы Абай облыстық Полиция департаменті мәлім етті.
Алдын ала мәлімет бойынша, оқиға 11 сәуірде құрылыс нысандарының бірінде болған. Құрылыс агрегатын тазалау кезінде 20 жастағы жалдамалы жұмысшының қолы жұлынып кеткен (травматикалық ампутация). Бұған жабдықтың өздігінен қосылып кетуі себеп болған.
Полиция бұл істің құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде абайсызда денсаулыққа зиян келтіруге әкеп соққан қауіпсіздік ережелерін бұзу белгілері бойынша тергеліп жатқандығын нақтылады.
Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда. Материалдар ішкі істер органдарының құзыретіне кірмейтін мәселелер бойынша тексеру жүргізу үшін Еңбек инспекциясына жолданды, – деп хабарлады Абай облысының ПД баспасөз қызметі.
Сонымен қатар, нысандағы техникалық қауіпсіздіктің сақталуына қосымша баға берілетіні айтылды.
Еске салайық, бұған дейін Макинск құс фабрикасында жазатайым оқиға болып, жұмысшы зардап шекті.
Тағы оқи отырыңыздар:
Павлодарда жер қазу жұмыстары кезінде екі адам қаза тапты
400 мыңға жуық қазақстандық зиянды жағдайларда жұмыс істейді
Шығыс Қазақстан облысында 3 адам кәріз құдығында уланып қалды
Ең оқылған:
- Мұғалім ешқашан лимузин жалдаңдар демейді – Аймағамбетов түлектер кеші туралы
- Қос аққуды құтқарған азамат оларды Ғашықтар күні қарсаңында еркіне жіберді
- Болашақ зейнетақыңыз қанша болады? БЖЗҚ онлайн есептеу жолын көрсетті
- Атырау полициясының бастығы жұмыстан шығарылып, қамауға алынды
- Жамбыл облысында қорадан екі жасөспірімнің мәйіті табылды