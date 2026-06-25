Ақтөбе облысында атасы мен немересі суға батып кетті
Қыз бала суға шомылмаған. Ол шомылуға арналмаған тұсынан, таяз жерімен өтпекші болған.
Бүгiн 2026, 20:20
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Бүгiн 2026, 20:20Бүгiн 2026, 20:20
141Фото: ©BAQ.KZ архиві
Ақтөбе облысында атасы мен немересі Елек өзеніне батып кетті.
Өңірлік ТЖД мәліметінше, қайғылы оқиға 19 маусымда Бестамақ ауылында болған. Судан 1965 жылы туған ер адам мен 2009 жылы туған қыз баланың денесі шығарылды.
Алдын ала ақпарат бойынша, кәмелетке толмаған қыз суға шомылмаған. Ол өзеннің шомылуға арналмаған тұсынан, таяз жерімен өтпекші болғанда, су астындағы шұңқырға түсіп кеткен.
Мұны көрген атасы немересін құтқаруға ұмтылған, бірақ өзі де судан шыға алмай, батып кеткен.
ТЖД бұл аумақта «Шомылуға тыйым салынады» деген ескерту белгісі орнатылғанын атап өтті. Сонымен қатар, өзеннің бұл тұсы таяз болғандықтан, шомылуға мүлдем арналмаған.
Еске салайық, бұған дейін Тобыл өзенінен атасы мен немересінің мәйіті табылды.
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