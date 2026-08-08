Астана тұрғындары кітап оқып, 600 мың теңгеге дейін ұтып ала алады
Қыркүйекте басталатын «Кітап оқитын ұлт» республикалық марафонына қатысушылар алты ай ішінде 15 кітап оқып, тест пен зияткерлік сайыстардан өтеді.
8 Тамыз 2026, 18:13
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