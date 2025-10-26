Ақтөбе облысында 100 ауыл оқушысы жаңа мектепке барады

Республика күнінде Ақтөбе облысы Ырғыз ауданына қарасты Құмтоғай ауылында 100 орындық жаңа мектеп ғимараты ашылды, деп хабарлайды BAQ.KZ өңір әкімдігіне сілтеме жасап.
Салтанатты рәсімде Ырғыз ауданы әкімінің міндетін уақытша атқарушы Азамат Махаев құмтоғайлықтарды Республика күнімен және жаңа мектептің пайдалануға берілуімен құттықтап, білім ұясының ауыл өмірінде алатын орны ерекше екенін атап өтті.
Ауыл ақсақалы, еңбек ардагері Марал Төлеуұлы игі тілегін айтып, жаңа нысанның табалдырығын алғаш аттаған оқушыларға батасын берді.
Жиыннан кейін қонақтар мен ауыл тұрғындары мектеп ішін аралап, оқу кабинеттері мен зертханаларымен танысты. Заманауи құрал-жабдықтар және жаңа жиһаздармен қамтылған сыныптар жұртшылықтың оң бағасын алды.
Ата-аналар мен ауыл тұрғындары білім ордасының құрылысына қолдау көрсеткен баршаға алғыстарын жеткізді.
Құмтоғай жалпы білім беретін орта мектебінің құрылысы 2023 жылы басталды. Бас мердігер – «ЕРЗАТ» өндірістік кооперативі. Екі қабатты жаңа мектеп ғимаратында оқу блоктары мен спорт залы орналасқан.
Бүгінгі күні ауылда 495 тұрғын тұрады, бала саны – 114.