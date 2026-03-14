Ақтауда ойын алаңындағы темір қоршау құлап, 8 жасар бала жарақат алды
Ақтау қаласында ойын алаңында болған төтенше жағдай салдарынан 8 жастағы бала жарақат алды. Оқиға 14 наурыз күні шамамен сағат 16:00-де 32А шағын ауданындағы №6 үйдің ауласында болған, деп хабарлайды BAQ.KZ Lada.kz-ке сілтеме жасап.
Баланың анасы Әсемгүл Насиполланың айтуынша, оның ұлы футбол алаңында ойнап жүрген кезде темір қоршаудың бір бөлігі құлап кеткен. Әйелдің сөзінше, металл конструкциясы бұрыннан сынған күйде аулада жатқан.
Бұл металл ұзақ уақыт бойы сол жерде тұрды. Ол сынған еді және жай ғана шетте жатты. Бала оны алған кезде, ауыр темір бөлігі бірден оның үстіне құлады, - деді баланың анасы.
Оқиғадан кейін аулада ойнап жүрген балалар жүгіріп барып, баланың отбасына болған жағдайды хабарлаған.
Оқиға орнына жедел жәрдем шақырылып, бала ауруханаға жеткізілген. Рентген тексеруінен кейін дәрігерлер оның иығы сынғанын анықтап, гипс салған. Сонымен қатар баланың басы көгерген.
Дәрігерлер баланы бақылау үшін ауруханаға жатқызуды ұсынғанымен, отбасы одан бас тартуға мәжбүр болған.
Менің үйде тағы төрт балам бар. Сондықтан ауруханада қалуға мүмкіндігім болмады. Күйеуім де жұмыстан шыға алмайды, - деді анасы.
Қазіргі уақытта бала үйінде ем қабылдап жатыр. Дәрігерлер сүйек дұрыс бітіспеген жағдайда хирургиялық операция қажет болуы мүмкін екенін ескерткен. Дүйсенбі күні бала қайтадан рентгеннен өтіп, сүйектің жағдайы тексеріледі.
Баланың анасының айтуынша, қауіпті металл конструкциясы ойын алаңында үш-төрт ай бойы жатқан, алайда оны ешкім алып тастамаған.
Біз бұл туралы бірнеше рет айттық, бірақ ешқандай шара қолданылған жоқ. Бұл металды әкімдік те, басқа мекемелер де алып тастаған жоқ, - деді Әсемгүл Насиполла.