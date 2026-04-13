Ақтауда көшеде кішкентай қыздың алтын сырғасын шешіп алған әйел ұсталды
Ақтауда әйел подъезд алдында бүлдіршіннің сырғасын құлағынан шешіп алған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Әлеуметтік желілерде Ақтау қаласының 29-шағын ауданында түсірілген видео пайда болды.
Белгілі болғандай әйел подъезд алдында орындықта отырған қыз балаға жақындап, онымен сөйлескеннен кейін құлағындағы алтын сырғасын шешіп алып, кетіп қалған.
30 жастағы күдікті анықталып, ұсталды. Аталған дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 188-бабы (ұрлық) бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде, - деп хабарлады Маңғыстау облысының ПД баспасөз қызметі.
