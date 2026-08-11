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Ақтауда ер адамнан күшті әсер ететін заттардың ірі партиясы тәркіленді

Полиция күдік тудырған азаматты ұстады. Тінту кезінде одан және көлігінен күшті әсер ететін заттар мен есірткіге ұқсас ұнтақ табылды.

11 Тамыз 2026, 12:38
АВТОР
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Маңғыстау облысы Полиция департаменті 11 Тамыз 2026, 12:38
11 Тамыз 2026, 12:38
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Фото: Маңғыстау облысы Полиция департаменті

«Қарасора-2026» жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында Маңғыстау облысы Полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері Ақтау қаласында күшті әсер ететін заттарды заңсыз сақтау және тасымалдау фактісін анықтады.

30 шілдеде жүргізілген жедел-іздестіру іс-шаралары барысында азамат ұсталды. Жеке тінту кезінде одан «Тропикамид» және «Прегабалин» күшті әсер ететін заттары анықталып, тәркіленді.

Сондай-ақ ұсталған азаматтың автокөлігін тінту барысында 82 құты «Тропикамид», 21 таблетка «Прегабалин» және сыртқы белгілері бойынша есірткі затына ұқсас ұнтақ тәрізді зат салынған бума тәркіленді, - деп хабарлады облытық Полиция департаменті.

Тәркіленген заттарға қатысты сот сараптамасы тағайындалды.

Аталған факті бойынша 2026 жылғы 30 шілдеде Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 301-бабының 1-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

Бұдан бөлек, күшті әсер ететін затты қолдану фактісі бойынша азаматқа қатысты Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 440-1-бабының 1-бөлігіне сәйкес әкімшілік хаттама толтырылды. Соттың қаулысымен оған 40 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл түріндегі әкімшілік жаза тағайындалды, - делінген Маңғыстау облысы Полиция департаментінің хабарламасында.

Қазіргі уақытта қылмыстық іс бойынша оқиғаның барлық мән-жайларын анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасуда.

Еске сала кетейік, бұған дейін Алматыда екі келіден астам синтетикалық есірткі тәркіленген болатын. 

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