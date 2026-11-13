Ақтауда ер адам әйелге пышақпен шабуыл жасады
Бұрын сотталған күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Әйелдің телефонын тартып алмақ болғаны болжанып отыр.
13 Қараша 2026, 06:43
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13 Қараша 2026, 06:4313 Қараша 2026, 06:43
108Фото: istockphoto.com
Оқиға 9 қараша күні сағат 20:30 шамасында 3А шағынауданында болған. Бейресми ақпаратқа сүйенсек, күдікті әйелге суық қарумен қоқан-лоқы көрсеткен. Шабуылдың мақсаты оның ұялы телефонын тартып алу болуы мүмкін.
Маңғыстау облыстық полиция департаментінің мәліметінше, аталған факті бойынша Қылмыстық кодекстің 191-бабы (тонау) бойынша қылмыстық іс қозғалған.
Қазір болған оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр, – деп мәлімдеді полиция департаменті.
Бейресми деректер бойынша, ұсталған азамат – 1991 жылы туған, бұрын сотталған. Оқиғаның нақты мән-жайы тергеу барысында анықталады.
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