Ақтауда ер адам әйелге пышақпен шабуыл жасады

Бұрын сотталған күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Әйелдің телефонын тартып алмақ болғаны болжанып отыр.

13 Қараша 2026, 06:43
АВТОР
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istockphoto.com 13 Қараша 2026, 06:43
13 Қараша 2026, 06:43
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Фото: istockphoto.com
Ақтауда әйелге шабуыл жасады деген күдікпен бұрын сотталған ер адам ұсталды. Қазір ол уақытша ұстау изоляторына қамалды.
 
Бұл туралы Lada.kz  жазды.

Оқиға 9 қараша күні сағат 20:30 шамасында 3А шағынауданында болған. Бейресми ақпаратқа сүйенсек, күдікті әйелге суық қарумен қоқан-лоқы көрсеткен. Шабуылдың мақсаты оның ұялы телефонын тартып алу болуы мүмкін.

Маңғыстау облыстық полиция департаментінің мәліметінше, аталған факті бойынша Қылмыстық кодекстің 191-бабы (тонау) бойынша қылмыстық іс қозғалған.

Қазір болған оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр, – деп мәлімдеді полиция департаменті.

Бейресми деректер бойынша, ұсталған азамат – 1991 жылы туған, бұрын сотталған. Оқиғаның нақты мән-жайы тергеу барысында анықталады.

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