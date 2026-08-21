Ақтауда балалар алаңқайы апатты жағдайда: Тұрғындар дабыл қақты
Сынған сырғанақ, тесілген ойын кешені, істемейтін карусель… Тұрғындар алаңқайдың жағдайына алаңдаулы. Ал әкімдік не дейді?
Ақтау қаласының 19-шағынауданындағы №36 және №36/1 үйлердің тұрғындары аулаларындағы балалар алаңқайының жағдайына назар аударуды талап етті. Тұрғындардың айтуынша, ойын нысаны апатты жағдайға жетіп, балаларға қауіп төндіріп отыр.
Lada.kz мәліметінше, алаңқайдағы пластик сырғанақ сынып, оның өткір жиектері қалып қойған. Ойын кешенінде үлкен тесік пайда болған, ал карусель де жарамсыз күйде тұр.
Бұдан бөлек, балалар алаңқайындағы қауіпсіз жабынның деуге тұрарлықтай бөлігі қалмаған. Тұрғындар әлі де алаңқайда ойнап жүрген балалар жарақат алып қалуы мүмкін деп алаңдайды.
Тұрғындар бұл мәселе бойынша қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөліміне жүгінген. Алайда ведомство алаңқайдың әкімдік балансында тұрмағанын, сондықтан оны қалалық бюджет қаражаты есебінен жаңарту жұмыстарын жүргізу мүмкін емес екенін хабарлаған.
Ведомствоның түсіндіруінше, ойын нысаны кондоминиум қатысушыларының меншігінде. Тұрғындарға алаңқайын «Халық қатысатын бюджет» бағдарламасы аясында жаңартуға өз бетінше өтінім беру ұсынылған.
Өтінімдерді қабылдау 2026 жылға жоспарланған, ал іріктелген жобаларды іске асыру 2027 жылы жүзеге асырылмақ. Өтінімдерді қабылдаудың нақты мерзімдерін қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі әкімдіктің ресми сайтында қосымша жариялауы тиіс.
Ал әзірге тұрғындардың айтуынша, балалар алаңқайдың шұғыл жөндеуді немесе жекелеген элементтерін ауыстыруды қажет ететін бөліктерін пайдалануға мәжбүр.
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