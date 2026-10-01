Қазақстан халқы және қарттар: Елімізде 100 жастан асқандар саны қанша?
Қарттар күніне орай Ұлттық статистика бюросы қазіргі таңда Қазақстанда 60 және одан үлкен жастағы адамдардың саны 3 миллионға жуықтағанын хабарлады. Бұл ел халқының жалпы санының 14,2 пайызын құрайды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2026 жылдың басында Қазақстанда 60 жастан асқан халық саны 2 923 472 адамды құрады. Олардың ішінде ер адамдар саны – 1 163 270, ал әйелдер – 1 760 202.
Бюро өкілдері олардың ең көп шоғырланған өңірлерін атады:
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Алматы қаласы – 328 385;
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Түркістан облысы – 216 544;
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Қарағанды облысы – 212 487;
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Алматы облысы – 203 499;
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Астана қаласы – 171 138.
«60 жастан асқан азаматтардың 1 894 268-і қалалық жерде, ал 1 029 204-і ауылдық жерде тұрады», – деп хабарлады бюродан.
Сонымен қатар, қазір Қазақстанда жасы 100-ге толған және одан асқан 1 323 адам тұрып жатыр.
Ведомство сондай-ақ биылғы II тоқсанда 60 және одан үлкен жастағы жұмыспен қамтылғандар саны 465 302 адамды құрағанын қосты.
Айта кетейік, бүгін – Халықаралық қарттар күні.
Сондай-ақ, мерекеге орай Қазақстанның үш өңірінде қарттарға біржолғы ақшалай көмек берілетіні хабарланды.
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