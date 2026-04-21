Ақсу ферроқорытпа зауытында жұмысшы қаза тапты
Компания марқұмның отбасына қажетті көмек көрсететінін мәлімдеді.
Бүгiн 2026, 08:12
Бүгiн 2026, 08:12Бүгiн 2026, 08:12
Фото: kazchrome.com
Ақсу ферроқорытпа зауытында жұмысшының қаза тапқаны туралы "Казхром" компаниясының баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қайғылы оқиға 20 сәуір күні болған.
Металды ұсақтау жұмыстарын орындау кезінде ұсатушы қызметкер өмірге қауіпті ауыр жарақат алған, – деп хабарлады компания өкілдері.
Оқиға туралы тиісті мемлекеттік органдарға хабар беріліп, тергеу жұмыстары басталды.
Компания басшылығы марқұмның отбасы мен жақындарына көңіл айтып, қажетті көмекті көрсететінін жеткізді.
Айта кетейік, 2025 жылдың қыркүйегінде осы Ақсу ферроқорытпа зауытында үш жұмысшы термиялық күйік алып, олардың бірі жансақтау бөліміне түскен болатын.
