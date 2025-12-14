АҚШ университетіндегі атыс: 2 адам қаза тапты, қарулы адам әлі бостандықта

АҚШ-тың Род-Айленд штатындағы Провиденс қаласындағы Браун университетінде болған атыстан екі адам қаза тауып, бірнешеуі жарақат алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Браун – АҚШ-тағы ең көне және беделді жекеменшік университеттердің бірі. Зардап шеккендердің нақты саны белгісіз. Атыс университеттің инженерлік мектебі мен физика кафедрасы орналасқан жеті қабатты кешен – Barus & Holley ғимаратының жанында болды. Инженерлік кафедрада қорытынды емтихандар өткізіліп жатыр.
АҚШ президенті Дональд Трамп атыс туралы хабардар болғанын және ФБР агенттері оқиға орнында болғанын айтты.
Құдай құрбандар мен олардың отбасыларына жәрдем берсін, - деп жазды ол Truth Social әлеуметтік медиа платформасында.
Трамп Браун университетіндегі қайғылы оқиғаға әкелген атысты «қорқынышты оқиға» және «ұят» деп атады.
Университеттің веб-сайтында құрбандар мен жарақат алғандар жергілікті ауруханаларға жеткізілгені айтылған.
Біз бірнеше атыс құрбандары туралы расталған хабарламалар алғанымызды, бірақ олардың жағдайлары туралы бөлісетін ешқандай ақпаратымыз жоқ екенін хабарлауға қатты қайғырамыз. Олар жергілікті ауруханаларға жеткізілді, - делінген мәлімдемеде.
АҚШ-тағы Браун университетінде болған атыстан екі адам қаза тауып, сегіз адам жарақат алды, - деп хабарлады Провиденс мэрі Бретт Смайли баспасөз мәслихатында.