АҚШ Украинаға Ресейге зымыран соққылары үшін барлау мәліметтерін береді – БАҚ

АҚШ Ресейдің энергетикалық инфрақұрылымына ұзақ қашықтықтағы зымырандық соққылар жасау үшін Украинаға барлау мәліметтерін береді, деп хабарлайды BAQ.KZ "Украинская правда" басылымына сілтеме жасап.
Басылым АҚШ шенеуніктері арасындағы дереккөздерге сілтеме жасай отырып, The Wall Street Journal (WSJ) ақпаратына сілтеме жасайды.
АҚШ дереккөздерінің хабарлауынша, Вашингтон мұндай қадамға барады, себебі Дональд Трамп әкімшілігі Киевке Ресейдің ішінде көбірек нысанаға соққы беруге мүмкіндік беретін алыс қашықтықтағы қару-жарақ беруді қарастыруда.
АҚШ шенеуніктері НАТО одақтастарынан осындай қолдау көрсетуді сұрайтынын түсіндіреді.
Басылым атап өткендей, Вашингтон Киевпен бұрыннан барлау мәліметтерін бөлісіп келеді. Сәрсенбі күні жарияланған баяндамада жаңа оқиғалар Украинаның Ресейді мұнай кірісінен айыру үшін мұнай өңдеу зауыттарын, құбырларды, электр станцияларын және басқа да инфрақұрылымдарды нысанаға алуды жеңілдететіні атап өтілген.
Америка Құрама Штаттары сондай-ақ «Томагавк» және «Барракуда» зымырандарын, сондай-ақ шамамен 800 шақырымға жететін американдық құрлықтан және әуеден ұшырылатын зымырандарды жеткізу мүмкіндігін қарастыруда, - деп хабарлайды РБК-Украина Wall Street Journal басылымына сілтеме жасап.
Президент әкімшілігінің басқа шенеуніктерінің айтуынша, Киевке нақты не берілетіні туралы шешім әлі қабылданған жоқ.
Барлаудың күштірек қару-жарақпен үйлесуі Украинаның Ресейге жасаған бұрынғы соққыларынан әлдеқайда ауыр әсер етуі мүмкін екені атап өтілді. Олар Ресейдің энергетика саласына айтарлықтай зиян келтірер еді.
Дегенмен кейбір шенеуніктер америкалық шенеуніктердің қажетті барлау мәліметтерін бермес бұрын Ақ үйден жазбаша нұсқаулар күтетінін айтты.