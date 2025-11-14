АҚШ Украинаға қарсы санкциялар енгізді

АҚШ ирандық Ababil зымырандары мен Shahed дрондарын өндіруге арналған компоненттерді жеткізумен айналысатын украин қорғаныс компанияларына қарсы санкциялар енгізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
АҚШ Қазынашылық министрлігінің мәліметі бойынша, санкцияларға ұшыраған украиндық компаниялардың тізіміне GK Imperativ Ukraina LLC (Харьков) және Ekofera LLC (Киев және Харьков) кіреді.
Қазынашылық министрлігінің мәліметі бойынша, Иран бұл снаряд компанияларын Украинадан аэроғарыштық материалдарды сатып алып, оларды жасанды көкжиектер, магнитометрлер, қозғалтқыштар және генератор компоненттерін қоса алғанда, ирандық HESA авиациялық компаниясына жеткізу үшін пайдаланған.
Департамент санкциялар жаппай қырып-жою қаруын таратушылар мен оларды қолдаушыларды HESA-ға қаржылық, материалдық, технологиялық немесе басқа қолдау көрсеткені немесе көрсетуге тырысқаны үшін нысанаға алатын 13382 бұйрығына сәйкес енгізілгенін түсіндіреді.
АҚШ Қаржы министрлігі украин компаниялары Иран зымырандары мен дрондарын сатып алудың трансұлттық желісінің құрамына кіргенін, оған Біріккен Араб Әмірліктері, Түркия, Қытай, Гонконг, Үндістан және Германия компаниялары да кіргенін, олар да санкцияларға ұшырағанын қосты.