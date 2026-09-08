АҚШ-тың оңтүстігінде маса арқылы тарайтын қауіпті вирус кең таралуда

АҚШ-тың Флорида штатында денге безгегі таралып жатыр. Масалармен күрес жүргізетін штат билігі сақтық шараларын күшейтіп жатыр. Алайда алдағы бірнеше аптада ауру жұқтырғандар саны артады деп күтуде.
Бұл туралы ақпаратты Fox News таратты..
1 қыркүйектегі жағдай бойынша, Флоридада денге безгегінің 41 жағдайы тіркелген. Бір адамның қайтыс болғаны белгілі болды. Ел ішінде жұқтыру жағдайлары адамдардың ауруды шетелге сапар кезінде емес, өздері тұратын жерде жұқтырғанын білдіреді.
Денге округтердің шекарасында тоқтап қалмайды. Вирусты тасымалдайтын масалар әдетте салыстырмалы түрде шағын аумақта болады. Алайда денге безгегін жұқтырған адам басқа аймаққа барған кезде, сол жердегі маса оны шағуы мүмкін. Кейін ол маса вирусты басқа адамдарға таратады. Аймақта ауру жағдайлары көбейген сайын, вирустың жергілікті жерде одан әрі таралу қаупі де арта түседі, – деді Пинеллас округінің масалармен күрес қызметінің директоры Алисса Берро.
Флоридадағы масалармен күресетін арнайы бригадалар денге вирусының белсенділігі байқалған аудандарда әуеден және жерден өңдеу жұмыстарын күшейтіп жатыр.
Тұрғындарға үйлерінің айналасындағы тұрып қалған суды төгу немесе оны жауып қою ұсынылады. Сарапшылардың айтуынша, денге безгегін тасымалдайтын масалар су жиналатын ыдыстарда көбейеді. Олар жұмыртқаларын шелектерге, гүл құмыраларына, өсімдікке арналған науаларға, көлік дөңгелектеріне, тасталған ойыншықтарға және аз мөлшерде су жиналатын басқа да заттарға салуы мүмкін.
Денге – масалар арқылы тарайтын вирустық ауру. Ол дене қызуын көтеруі, қатты ауырсыну, жүрек айну және теріде бөртпе пайда болуына себеп болуы мүмкін. Сирек жағдайларда ауру өмірге қауіп төндіретін ауыр асқынуларға әкеледі.
Вирус негізінен тропикалық және субтропикалық аймақтарда, соның ішінде Оңтүстік-Шығыс Азияда, Тынық мұхитының батыс бөлігіндегі аралдарда, Латын Америкасында және Африкада кең таралған.