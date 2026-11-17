АҚШ-тағы ұлттық парк аумағында ұшақ құлады
Гранд-Каньон маңында ұшақ апатынан үш адам қаза тапты.
17 Қараша 2026, 11:42
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17 Қараша 2026, 11:4217 Қараша 2026, 11:42
76Фото: pixabay.com
АҚШ-тың Аризона штатындағы Гранд-Каньон ұлттық паркінің солтүстік бөлігі маңында ұшақ апатқа ұшырады. Бортта болған үш адамның барлығы қаза тапты. Бұл туралы ұлттық парктің баспасөз қызметі Facebook-тегі парақшасында хабарлады.
Ұлттық парк қызметкерлері әуе кемесінің сынықтарын 16 қараша күні жергілікті уақыт бойынша сағат 10:15 шамасында тапқан.
Оқиға боларға дейін төтенше жағдайлар қызметіне бортында үш адамы бар ұшақтың жоғалып кеткені туралы хабарлама түскен.
Әуе апатының себептері мен өзге де мән-жайы әзірге нақтыланған жоқ.
Айта кетейік, бұған дейін Дубайдан ұшқан ұшақ «басып алу» дабылынан кейін радардан жоғалып кеткені хабарланды.
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