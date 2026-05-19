АҚШ-тағы мешітте қанды шабуыл: Бес адам қаза тапты
Калифорниядағы Ислам орталығында болған атыстан бірнеше адам жараланды. Полиция шабуылды өшпенділік қылмысы ретінде тергеп жатыр.
АҚШ-тың Калифорния штатындағы Сан-Диего қаласында орналасқан Ислам орталығында атыс болып, бес адам көз жұмды. Бұл туралы DW басылымы жазды.
Қайғылы оқиға 18 мамыр күні жергілікті уақытпен шамамен сағат 11:40-та болған. Полиция оқиға орнына жедел жетіп, жағдайдың бақылауға алынғанын мәлімдеді.
Сан-Диего полициясының басшысы Скотт Уолдың айтуынша, шабуыл салдарынан үш ер адам қаза тапқан. Олардың арасында Ислам орталығының күзет қызметкері де бар. Кейінірек күдікті екі адамның мәйіті оқиға орнынан бірнеше квартал жерден көліктің ішінен табылған. Алдын ала мәлімет бойынша, олар өздеріне қол жұмсаған.
Сондай-ақ бірнеше адам түрлі деңгейдегі жарақатпен ауруханаға жеткізілген.
Полицияның мәліметінше, күдіктілер – 17 және 19 жастағы екі жас жігіт. Қазіргі уақытта олардың жеке басы мен шабуыл жасау себептері анықталып жатыр. Тергеушілер оқиғаны діни өшпенділік негізінде жасалған қылмыс болуы мүмкін деген нұсқамен қарастыруда.
Атыс Сан-Диего қаласының солтүстігіндегі Ислам орталығы аумағында болған. Кешен құрамында мешітпен қатар мектеп те орналасқан. Оқиға кезінде ғимарат ішінде балалар болған. Алайда олардың барлығы қауіпсіз жерге эвакуацияланып, зардап шекпеген.
Мектепте араб тілі, исламтану және Құран оқу сабақтары жүргізілгені хабарланды.
Оқиғадан кейін аудан қоршауға алынып, бірнеше көше жабылған. Тергеуге АҚШ Федералдық тергеу бюросы (ФБР) да қосылды.
Сан-Диегодағы атыстан кейін Нью-Йорк, Вашингтон және Лос-Анджелес қалаларының полиция департаменттері мешіттер мен өзге де діни нысандар маңындағы қауіпсіздік шараларын күшейтетінін мәлімдеді.
Еске салсақ, бұған дейін Түркияда ер адам мейрамханада оқ жаудырып, бес адам қаза тапқаны хабарланған еді.
Ең оқылған:
- "Үйде тамақ та, жағдай да жоқ": Атыраудағы сотта Мейрамгүлдің өліміне қатысты дерек айтылды
- Ақтөбелік мұғалім мектеп басшылығынан бес жыл бойы қысым көргенін мәлімдеді
- ҰБТ-2026-да рекордтық нәтиже тіркелді: Ең жоғары балл қанша?
- 2026 жылы құрбандыққа шалынатын мал қанша тұрады?
- Шымкент УҰИ-дағы 23 жастағы бойжеткен өлімі: Жаңа мәліметтер белгілі болды