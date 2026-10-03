АҚШ-та жұмыссыздық деңгейі 4,2%-ға өсті
Сонымен қатар еңбекке қатысу деңгейі 61,6%-дан 61,8%-ға көтерілді.
Қыркүйекте АҚШ-та ауыл шаруашылығынан тыс сектордағы жұмыс орындарының саны небәрі 29 мыңға өсті. Бұл Reuters сауалнамасына қатысқан экономистердің 90 мың жұмыс орны қосылады деген болжамынан әлдеқайда төмен.
АҚШ Еңбек министрлігінің мәліметінше, тамыздағы жұмыс орындарының саны да қайта қаралып, бастапқыда көрсетілген 162 мың өсімнің орнына 133 мыңға азайған. Шілде айындағы көрсеткіш те төмендетіліп, экономикада 10 мың жұмыс орны қысқарғаны анықталды.
Жұмыссыздық деңгейі тамыздағы 4,1%-дан қыркүйекте 4,2%-ға дейін өсті. Бұл еңбек нарығына қосылған адамдар санының артуымен байланысты. Сонымен қатар еңбекке қатысу деңгейі 61,6%-дан 61,8%-ға көтерілді.
Жұмыс орындарының ең көп өсімі денсаулық сақтау саласында байқалды – 17 мың. Құрылыс саласында 11 мың, өңдеу өнеркәсібінде 9 мың жұмыс орны қосылды. Қаржы қызметтері секторында жұмыс орындары 7 мыңға қысқарды.
Экономистердің пікірінше, деректер АҚШ еңбек нарығының «аз жұмысқа алу, аз жұмыстан шығару» жағдайында екенін көрсетеді. Жұмыс орындарының әлсіз өсімі Федералды резерв жүйесінің қазан айындағы отырысында мөлшерлемені көтеру ықтималдығын да төмендетті.
Сонымен қатар сарапшылар инфляция көрсеткіштері алдағы ақша-несие саясаты үшін негізгі фактор болып қала беретінін атап өтті.
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