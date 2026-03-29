АҚШ-та қамауда отырған Мадуро үндеу жариялады
Ол қолдау көрсеткендерге алғыс айтты.
АҚШ-та қамауда отырған Венесуэланың бұрынғы президенті Николас Мадуро мен оның жұбайы Силия Флорес жақтастарына үндеу жасап, қолдау көрсеткендерге алғыс айтып, бейбітшілік пен диалогқа шақырды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Николас Мадуро мен оның жұбайы Венесуэла азаматтарына және «әлемдегі ізгі ниетті адамдарға» арнап үндеу жолдады. Тиісті жазба АҚШ-та қамауда отырған Венесуэланың бұрынғы президентінің Instagram парақшасында жарияланған.
Біз сіздердің хабарламаларыңызды, хаттарыңызды, электронды жазбаларыңызды және дұғаларыңызды алдық. Әрбір жылы сөз, әрбір ықылас белгісі, әрбір қолдау біздің жанымызды қуаттандырып, рухымызды бекемдейді. Біз аманбыз, қайсар қалпымыздамыз, сабырлымыз және үнемі дұғадамыз, – деп жазды Мадуро отбасы.
Олардың айтуынша, халықтың қолдауы «моральдық күшке, ішкі беріктікке және өмірдің жоғары құндылықтарына адалдыққа» айналып отыр.
Үндеуде мынадай шақыру бар:
Бүгін, бұрынғыдан да маңызды кезеңде, біз елдегі бейбітшілікті нығайтуға, ұлттық бірлікті күшейтуге, татуласуға, кешірімге және баршаны біріктіруге күш салуды жалғастыруға шақырамыз. Ешкім диалог, қатар өмір сүру және өзара құрмет жолынан таймасын. Бұл – біздің ұлтымыздың жолы, игілікке бастайтын жол. Жүректен шыққан барлық хабарламаларыңыз, хаттарыңыз, дұғаларыңыз және шексіз сүйіспеншіліктеріңіз үшін алғыс айтамыз, – деп қорытындылад Мадуро.
