АҚШ-та пайыздық мөлшерлеме үш жылдан кейін алғаш рет көтерілді
Шешім инфляцияны тежеу мақсатында бірауыздан қабылданды.
АҚШ Федералды резервтік жүйесі (ФРЖ) үш жылдан астам уақыттан кейін алғаш рет базалық пайыздық мөлшерлемені көтерді. Ол 3,5–3,75%-дан 3,75–4%-ға дейін өсті.
ВВС-дің мәліметінше, шешім инфляцияны тежеу мақсатында бірауыздан қабылданды. ФРЖ төрағасы Кевин Уорштың айтуынша, АҚШ-та инфляция ұзақ уақыт бойы нысаналы 2% деңгейінен жоғары болып отыр.
«Инфляция тым жоғары және тым ұзақ уақыт бойы сақталып келеді», – деді Уорш.
ФРЖ өкілдерінің басым бөлігі мөлшерлеме биыл тағы бір рет көтеріліп, 4–4,25%-ға жетуі мүмкін деп болжап отыр.
Мөлшерлеменің өсуі АҚШ-та ипотека, несие карталары және басқа да қарыз түрлерінің қымбаттауына ықпал етуі мүмкін. JPMorgan, KeyCorp және BNY банктері негізгі несие мөлшерлемесін 6,75%-дан 7%-ға дейін көтеретінін хабарлады.
АҚШ президенті Дональд Трамп бұған дейін ФРЖ-ны пайыздық мөлшерлемені төмендетуге шақырған еді. Шешімнен кейін ол Уоршқа сенетінін айтып, ФРЖ кеңесінің ұстанымын сынға алды.
АҚШ-та базалық мөлшерлеме соңғы рет 2023 жылғы шілдеде көтерілген.
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