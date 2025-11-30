АҚШ-та COVID-19 вакцинациясынан кейін балалардың өлімі анықталды

АҚШ-тағы он шақты баланың өлімі мен COVID-19 вакцинациясы арасындағы ықтимал байланысты елдің Азық-түлік және дәрі-дәрмек басқармасы (FDA) растады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Басқарманың мәліметінше, өлімге себеп – вакцинациядан кейін пайда болған миокардит диагнозы. COVID вакцинасы 10 баланың өлімінің ықтимал себебі болуы мүмкін. АҚШ-та COVID-19 вакцинациясына қатысты үлкен жанжал туындады: Азық-түлік және дәрі-дәрмек басқармасы (FDA) 10 баланың өлімі мен вакцинациялар арасындағы ықтимал байланысты растады.
FDA комиссары Марти Макари бұл туралы Fox News арнасына берген сұхбатында мәлімдеді.
FDA тергеуі не анықтады?
The New York Times газетінің хабарлауынша, FDA вакциналар бөлімінің басшысы Винай Прасадтың жазбасында балалардың өлімі вакцинациядан «кейін және соның салдарынан» болғаны және оның себебі миокардит - жүрек бұлшықетінің қабынуы – болғаны айтылған, бұл 2021-2022 жылдары кейбір вакцинацияланған жасөспірімдер мен жас ересектерде тіркелген.
Құжатта қайтыс болғандардың жасы, созылмалы аурулардың болуы немесе вакцинаның нақты өндірушісі көрсетілмеген. Тергеу әдіснамасының егжей-тегжейлері де жарияланбаған. Марти Макаридің айтуынша, бұл FDA COVID-19 вакциналарынан болуы мүмкін балалар арасындағы өлімді ресми түрде мойындаған алғашқы жағдай.
Неліктен ол қазір пайда болды?
Макаридің айтуынша, анықталған жағдайлар АҚШ-та вакцинация ең белсенді түрде насихатталған кезеңге, яғни Дональд Трамп пен Джо Байден әкімшілігі кезінде жатады. Сол кезде вакцинация барлық жас топтарына ұсынылды.
Дегенмен, қазір АҚШ үкіметінің саясаты өзгерді. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер министрінің жаңа басшысы Роберт Кеннеди кіші 65 жасқа толмаған адамдар мен қауіптілігі жоғары азаматтар үшін вакцинацияға қол жеткізуді шектеді.
Сарапшылар 2020 жылғы вакциналар қарт адамдар мен қауіп тобындағы науқастарды қорғауда маңызды рөл атқарғанын атап өтеді, бірақ кейбір сарапшылар жастарды үнемі вакцинациялау қазіргі жағдайда жеткілікті ғылыми негіздемеге ие емес деп санайды.