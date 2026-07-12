АҚШ сенаторы Линдси Грэм 71 жасында өмірден өтті
Оңтүстік Каролина штатынан бірнеше мерзім қатарынан сайланған республикалық сенатордың қайтыс болғанын оның кеңсесі растады.
АҚШ-тың республикалық партиясынан сайланған сенатор Линдси Грэм сенбі күні кешке 71 жасында өмірден өтті, деп хабарлайды BBC.
Оңтүстік Каролина штатынан сайланған сенатордың кеңсесі оның қысқа уақытқа созылған кенеттен болған сырқат салдарынан қайтыс болғанын мәлімдеді.
Сенатор Грэмнің отбасы осы ауыр сәтте оны дұғамен еске алып, отбасының жеке өміріне құрметпен қарауды сұрайды, – делінген ресми мәлімдемеде.
NBC News телеарнасының хабарлауынша, сенбі күні кешке Капитолий төбесіндегі сенатордың үйіне жедел жәрдем шақырылған. Алдын ала мәлімет бойынша, шақырту жүректің тоқтауына байланысты болған. Алайда науқастың аты-жөні ресми түрде жарияланған жоқ.
Линдси Грэм АҚШ Сенатына алғаш рет 2002 жылы сайланған. Содан бері ол сыртқы саясат пен қорғаныс мәселелері бойынша белсенді ұстанымымен танылды. Сенаттың қазіргі құрамында бюджет комитетін басқарып, АҚШ президенті Дональд Трамптың ең жақын саяси серіктестерінің бірі саналды.
Сенатордың қайтыс болғаны белгілі болғаннан кейін Дональд Трамп оны «өзі білетін ең ұлы адамдардың және ең үздік сенаторлардың бірі», сондай-ақ «еңбекқор патриот» деп атады.
Линдси Грэм Украинаны тұрақты қолдап келген саясаткер ретінде де белгілі болды. Ол өмірден өтер алдында ғана Киевтен оралған. Жұма күні Украина президенті Владимир Зеленскиймен кездесу өткізген болатын.
Оңтүстік Каролина штатында республикалықтардың ықпалы дәстүрлі түрде жоғары. Сарапшылардың пікірінше, Линдси Грэмнің қазасы қараша айында өтетін аралық сайлаудан кейін Сенаттағы күштер арақатынасына айтарлықтай әсер етпеуі мүмкін.
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