АҚШ ресейлік мұнайға қатысты қосымша санкцияларды алып тастауы мүмкін
Ел үкіметі бұл нарықты тұрақтандыруға көмектеседі деп есептейді.
АҚШ-тың қаржы министрі Скотт Бессент оның үкіметі Иранмен қақтығыс салдарынан әлемдік бағалардың күрт өсуі аясында ресейлік мұнайға қатысты санкцияларды алып тастау мүмкіндігін қарастырып жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Министрдің айтуынша, мұндай қадам энергия тасымалдаушылардың әлемдік бағасы күрт өсіп жатқан жағдайда нарықты тұрақтандыруға көмектесуі мүмкін. Бұл туралы The Guardian басылымы жазды.
Бұған дейін АҚШ Үндістанға теңізде тұрған ресейлік мұнайды сатып алуға уақытша рұқсат берген. Бұл шешім 2026 жылдың 3 сәуірі күні аяқталатын мерзімге дейін күшінде болады және әртүрлі санкциялық шектеулерге ілінген кемелерге де қатысты.
Бессенттің айтуынша, «қазір теңізде санкцияға ілінген жүздеген миллион баррель мұнай бар». Оның сөзінше, осы жеткізілімдерге қатысты шектеулерді алып тастау нарықтағы қолжетімді мұнай қорын іс жүзінде көбейтуі мүмкін.
Вашингтонда бұл шешім Украиндағы соғысқа байланысты Мәскеуге қарсы енгізілген санкцияларды жұмсарту емес екенін атап өтті. Әңгіме тек жолда келе жатқан мұнай жеткізілімдері туралы болып отыр.
АҚШ пен Израильдің Иранмен қақтығысы және Тегеранның Парсы шығанағы маңындағы жауап соққылары әлемдік мұнай нарығына қатты әсер етті. Ормуз бұғазындағы іркілістер мұнай жеткізілімдерін бұзып, энергетикалық нарықтағы шиеленісті күшейтті.
