АҚШ пен Иран текетіресі: 2027 жылы мұнай бағасы қандай болмақ?

15 Қыркүйек 2026, 16:20
АВТОР
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©BAQ.KZ коллажы 15 Қыркүйек 2026, 16:20
15 Қыркүйек 2026, 16:20
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы

АҚШ пен Иран арасындағы қақтығыс мұнай нарығына ғана емес, Қазақстан экономикасына да әсер етуі мүмкін. Баға өссе, бюджетке түсім көбейеді. Бірақ логистика қымбаттап, инфляция күшейсе ше?

SarapSoz-дің жаңа шығарылымында ирантанушы Жәнібек Көпжасар мен экономист Сапарбай Жобаевпен осы сұрақтарды талқыладық.

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