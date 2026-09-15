АҚШ пен Иран текетіресі: 2027 жылы мұнай бағасы қандай болмақ?
15 Қыркүйек 2026, 16:20
БӨЛІСУ
15 Қыркүйек 2026, 16:2015 Қыркүйек 2026, 16:20
26Фото: ©BAQ.KZ коллажы
АҚШ пен Иран арасындағы қақтығыс мұнай нарығына ғана емес, Қазақстан экономикасына да әсер етуі мүмкін. Баға өссе, бюджетке түсім көбейеді. Бірақ логистика қымбаттап, инфляция күшейсе ше?
SarapSoz-дің жаңа шығарылымында ирантанушы Жәнібек Көпжасар мен экономист Сапарбай Жобаевпен осы сұрақтарды талқыладық.
BAQ.KZ YouTube арнасына жазылып, SarapSoz-дің жаңа шығарылымын көріңіз.
Ең оқылған:
- Жамбыл облысында вагон алмақ болған азамат 22 млн теңгесінен айырылды: Күдіктілер ұсталды
- Атырау әкімі Шәкір Кейкин қызметінен кетті
- Аралда учаскелік полиция инспекторын өлтірді деген 39 жастағы күдікті қамауға алынды
- Алматыда 15-18 қыркүйек күндері қай аудандарда жарық өшеді?
- Күріш, балық, қауын-қарбыз: Астанада Қызылорда жәрмеңкесі өтеді