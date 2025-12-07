Қазақстанның соңғы жаңалықтары
АҚШ Латын Америкасында наркокартельдерге әуе соққыcын жасады

Бүгiн, 15:28
205
Report
Фото: Report

АҚШ Қарулы күштері таяу уақытта Латын Америкасындағы жерүсті нысандарына әуе соққыларын жасауды қолға алады. Бұл туралы АҚШ президенті Дональд Трамп Мемлекеттік департаменттегі салтанатты қабылдауда мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ шетелдік БАҚ-қа сілтеме жасап.

Оның айтуынша, Вашингтон есірткі тасымалына қарсы күресте «өте қатаң ұстаным» ұстанып отыр: осы уақытқа дейін АҚШ-қа теңіз арқылы жеткізілетін есірткі көлемін 94%-ға дейін азайтуға мүмкіндік болған.

Енді осы үдерісті құрлықта да бастаймыз: олардың әрбір бағытын, тығылатын әрбір ғимаратын білеміз, – деді Трамп. 

Ол былтыр АҚШ-та есірткінің кесірінен шамамен 300 мың адамның қайтыс болғанын еске салды.

Президенттің айтуынша, жаңа шаралар наркокартельдердің инфрақұрылымын толық жоюға және халықты есірткінің қаупінен қорғауға бағытталған.

