АҚШ Италияға 100 ұзақ қашықтыққа арналған зымыран сатуды мақұлдады

АҚШ Мемлекеттік департаменті Италияға құны 301 млн доллар болатын AGM‑158B/B‑2 JASSM‑ER үлгісіндегі 100 дана әуе–жер класты зымыран сату туралы шешімді мақұлдады. Бұл туралы Пентагонға қарасты Қорғаныс қауіпсіздігі саласындағы ынтымақтастық агенттігі (DSCA) Конгреске ресми хабарлама жіберіп, растады, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасап.
Ресми мәліметке сәйкес, Италия тек зымырандарды ғана емес, олардың құрамдас бөлшектері мен сүйемелдеуші жабдықтардың кең жиынтығын алмақ.
Пакетке келесі элементтер кіреді:
- зымырандарды сынауға арналған құпия жабдықтар мен контейнерлер;
- KGV‑135A шифрлау құрылғылары;
- қосалқы бөлшектер, жөндеу және техникалық қолдау;
- жіктелген және жіктелмеген бағдарламалық қамтамасыз ету;
- техникалық құжаттама;
- логистикалық және инженерлік сүйемелдеу қызметтері.
Жабдықты жеткізудің бас мердігері – Флорида штатындағы Орландо қаласында орналасқан Lockheed Martin корпорациясы. Зымырандар Италия Қарулы күштерінің F‑35 Lightning II жойғыштарына интеграцияланады деп күтіледі.
АҚШ Мемлекеттік департаменті бұл келісім Вашингтонның сыртқы саясаты мен ұлттық қауіпсіздік мүдделеріне сай келетінін, сондай-ақ НАТО-дағы маңызды одақтас саналатын Италияның қорғаныс әлеуетін күшейтетінін атап өтті. Мәлімдемеде мәміле аймақтық әскери тепе-теңдікке әсер етпейтіні де көрсетілген.
Сондай-ақ АҚШ тарапы келісім Италияға қосымша америкалық мамандарды жіберуді талап етпейтінін, ал жеткізілім АҚШ Қарулы күштерінің жедел әзірлігіне әсер етпейтінін мәлімдеді.