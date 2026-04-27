АҚШ Иранға соққы жасауға дайындалып жатыр – Трамп мәлімдемесі
Трамп Иранның мұнай инфрақұрылымына соққы жасалуына дейін үш күн қалды деп мәлімдеді.
АҚШ президенті Дональд Трамп Fox News телеарнасына берген сұхбатында Иранға шамамен үш күн ішінде оның мұнай инфрақұрылымына соққы жасалуы мүмкін екенін айтты. Ол сондай-ақ Иранмен соғыс жақын арада аяқталып, АҚШ "ірі жеңіске" жететінін атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Трамп Fox News телеарнасына телефон арқылы байланысып, Вашингтондағы қауіпсіздік дағдарысына қатысты өз бағасын білдірген, алайда әңгіме барысында Иранмен соғыс мәселесіне көшкен.
БАҚ жазуынша, АҚШ президенті жаһандық тепе-теңдікті өзгертуі мүмкін «жою таймерін» іске қосқан.
Президент Трамп Иранмен келіссөздерге қатаң ұстанымын білдіріп, болашақ кездесулер телефон арқылы өтетінін айтты – ұзақ сапарлар болмайды.
Олардың ядролық қаруы болмауы керек. Әйтпесе кездесудің еш мәні жоқ, – деді ол.
Иранның мұнай инфрақұрылымы шамамен 3 күн ішінде жарылуы мүмкін. Бұл соғыс өте жақын арада аяқталады, және біз үлкен жеңіске жетеміз, – деді ол.
Түркиялық Haberler басылымы бұл мәлімдеме "АҚШ-тың Иранның маңызды мұнай нысандарына ауқымды әскери операция дайындап жатқанын білдіруі мүмкін деп түсіндіріліп, аймақтағы шиеленісті шегіне дейін күшейтті" деп жазды.
Сонымен қатар Трамп Қытайдың Иранға ықтимал қолдауына да пікір білдірді.
Мүмкін, олар көмектесіп жатқан шығар, бірақ айтарлықтай деңгейде емес. Шын мәнінде, олар әлдеқайда көбірек көмектесе алар еді, соны айта аламын. Мен қатты көңілім қалған жоқ, – деді Трамп. Сонымен қатар ол: – АҚШ Украинаға Қытайдың Иранға көмектескенінен әлдеқайда көп көмек көрсетіп жатыр, – деп қосты.
Журналист Иранмен келіссөздердің мәртебесі туралы сұрақ қойды.
Біз Пәкістанның фельдмаршалы мен премьер-министрін үлкен құрметпен қараймыз. Олар — керемет адамдар, шынымен жақсы. Бірақ білесіз бе, бұл 17–18 сағаттық ұшу. Мен: кездесу қашан деп сұрадым. Олар сейсенбі деді, ал ол кезде сенбі болатын, және олар ұшуға дайындалып жатқан. Олар жеткенше бірнеше сағаттап ұшуы керек еді. Сонда мен: біз енді бұлай істемейміз дедім. Барлық басымдық біздің қолымызда. Егер олар сөйлескісі келсе, бізге өздері келсін немесе телефон соқсын. Телефон бар. Бізде жақсы қорғалған байланыс желілері бар, шынын айтсам, бірде-бір желі толық қорғалғанына сенімді емеспін, бірақ бар, сөйлесе аламыз. Бірақ біз енді бір кездесу үшін адамдарды 18 сағат ұшырмаймыз, – деді Трамп.
Трамптың айтуынша, "енді бәрі телефон арқылы жүзеге асады".
Айта кетейік, бұған дейін Вашингтонда өткен Ақ үй тілшілері қауымдастығының дәстүрлі кешкі асы кезінде қауіпсіздік оқиғасы тіркеліп, президент Дональд Трамп пен бірінші ханым Мелания Трамп шұғыл түрде эвакуацияланған.
