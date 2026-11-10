Ақнұр Тұрсынғали жасөспірімдер Олимпиадасының жартылай финалына шықты
Ол үш раундтың қорытындысы бойынша 5:0 есебімен жеңіске жетті.
10 Қараша 2026, 00:30
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10 Қараша 2026, 00:3010 Қараша 2026, 00:30
58Фото: Ұлттық олимпиада комитеті
Қазақстандық боксшы Ақнұр Тұрсынғали Сенегалдың Дакар қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер Олимпиадасының жартылай финалына жолдама алды.
9 қарашада 57 келіге дейінгі салмақта өткен ширек финалдық жекпе-жекте отандасымыз Сенегал өкілі Хадидиату Буаромен кездесіп, үш раундтың қорытындысы бойынша 5:0 есебімен жеңіске жетті.
Осылайша, Ақнұр Тұрсынғали жарыстың келесі кезеңіне өтті.
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