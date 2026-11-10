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  • Ақнұр Тұрсынғали жасөспірімдер Олимпиадасының жартылай финалына шықты

Ақнұр Тұрсынғали жасөспірімдер Олимпиадасының жартылай финалына шықты

Ол үш раундтың қорытындысы бойынша 5:0 есебімен жеңіске жетті.

10 Қараша 2026, 00:30
АВТОР
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Ұлттық олимпиада комитеті 10 Қараша 2026, 00:30
10 Қараша 2026, 00:30
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Фото: Ұлттық олимпиада комитеті

Қазақстандық боксшы Ақнұр Тұрсынғали Сенегалдың Дакар қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер Олимпиадасының жартылай финалына жолдама алды.

9 қарашада 57 келіге дейінгі салмақта өткен ширек финалдық жекпе-жекте отандасымыз Сенегал өкілі Хадидиату Буаромен кездесіп, үш раундтың қорытындысы бойынша 5:0 есебімен жеңіске жетті.

Осылайша, Ақнұр Тұрсынғали жарыстың келесі кезеңіне өтті.

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