Ақмола облысының аумағында тікұшақ құлады

Бүгiн, 19:25
Ақмола облыстық ТЖД
Фото: Ақмола облыстық ТЖД

Ақмола облысының аумағында тікұшақ құлады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бұл туралы Көлік министрлігі мәлімдеді.

17 тамызда Жалпы мақсаттағы авиация желісі бойынша ұшуды орындау кезінде Aerostar R40F UP-LA229 жеңілмоторлы кемесінің әуе оқиғасы орын алды. Көлік министрлігіне қарасты Көлік оқиғалары мен оқыс оқиғаларды тексеру департаментінің қызметкерлері апат орнында жұмыс істеп жатыр, - деп жауап берді ведомство редакцияның сауалына.

Авиациялық апаттарды тексеру ережелеріне сәйкес комиссия құрылғаны белгілі болды.

