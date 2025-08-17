Ақмола облысының аумағында тікұшақ құлады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Көлік министрлігі мәлімдеді.
17 тамызда Жалпы мақсаттағы авиация желісі бойынша ұшуды орындау кезінде Aerostar R40F UP-LA229 жеңілмоторлы кемесінің әуе оқиғасы орын алды. Көлік министрлігіне қарасты Көлік оқиғалары мен оқыс оқиғаларды тексеру департаментінің қызметкерлері апат орнында жұмыс істеп жатыр, - деп жауап берді ведомство редакцияның сауалына.
Авиациялық апаттарды тексеру ережелеріне сәйкес комиссия құрылғаны белгілі болды.