Дрон, жасанды интеллект, киберсоғыс: Қазақстан армиясы қалай өзгеріп жатыр
Мұрат Олжабаев заманауи әскери технологияларға бейімделу және тәжірибелі офицерлер мәселесіне қатысты пікір білдірді.
Қазақстан армиясының қазіргі жағдайы, әскери оқу орындарындағы білім сапасы мен оқу бағдарламалары қоғамда талқыға түсетін тақырыптардың бірі. ҚР ҚМ Әскери білім және ғылым департаментінің бастығы, полковник Олжабаев Мұрат BAQ.KZ тілшісіне берген сұхбатында әсіресе кәсіби кадр даярлау, заманауи әскери технологияларға бейімделу және тәжірибелі офицерлер мәселесіне қатысты пікір білдірді.
Мұрат Олжабаевтың сөзінше, қазақстандық әскери оқу орындары Болон процесінің қағидаттарына едәуір дәрежеде сәйкес келеді және осы бағыттағы тұрақты дамуды көрсетеді.
Білім беру процесіне бағдарламалардың ашықтығы мен халықаралық стандарттармен салыстырылуын қамтамасыз ететін кредиттік жүйе сәтті енгізілді. Даярлықтың көп деңгейлі моделі – бакалавриат, магистратура және докторантура (PhD) іске асырылуда, ол жоғары білімнің қазіргі заманғы құрылымына толық сәйкес келеді, - дейді полковник.
Оның сөзінше, PhD докторантурасы дайындықтың жоғары деңгейі ретінде ерекше орын алады.
Ол ғылыми және талдамалық құзыреттерді дамытуға, дербес зерттеулер жүргізуге және жоғары білікті ғылыми-педагогикалық және әскери кадрларды даярлауға бағытталған. Бағдарламалар ғылыми жобаларға қатысуды, халықаралық тағылымдамаларды және шетелдік мамандармен ынтымақтастықты көздейді, - дейді маман.
Оқу бағдарламалары тұтастай алғанда офицерлердің көшбасшылық қасиеттерін, стратегиялық ойлауын және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.
Заманауи білім беру технологиялары мен тәжірибеге бағытталған оқыту әдістері енгізіліп жатыр. Осылайша, Қазақстанның әскери білімі халықаралық білім беру кеңістігіне сәтті интеграциялануда, ал PhD докторантурасын қоса алғанда, даярлау жүйесі Болон процесінің негізгі стандарттарына сәйкес келеді және мамандарды даярлаудың жоғары деңгейін қамтамасыз етеді, - дейді полковник.
Қарулы Күштер үшін кәсіби кадрларды даярлаудың негізгі қиындықтары қандай?
Қарулы Күштер үшін кәсіби кадрларды даярлаудағы негізгі қиындықтар бірқатар жүйелік және тез өзгеретін факторларға байланысты.
Ең алдымен, бұл әскери технологиялардың қарқынды дамуы жағдайында оқу бағдарламаларын үнемі жаңартып отыру қажеттілігі. Киберқауіптер, пилотсыз жүйелер және ақпараттық соғыстар сияқты заманауи сын-қатерлер білім беру процесіне әрдайым тез кіре бермейтін жаңа құзыреттерді қажет етеді, - дейді Мұрат Олжабаев.
Материалдық-техникалық қамтамасыз ету де маңызды мәселе болып қала береді.
Сапалы дайындық үшін нақты қызмет көрсету жағдайларына сәйкес келетін заманауи тренажерлер, цифрлық платформалар мен жабдықтар қажет, - дейді маман.
Оқытушылар құрамын даярлау да қиындық туғызады: академиялық білімді өзекті практикалық тәжірибемен ұштастыру қажет. Жаңа технологиялармен және заманауи әскери тәсілдермен жұмыс тәжірибесі бар мамандар әрдайым жеткіліксіз.
Қосымша фактор – тілдік дайындықты дамыту қажеттілігі, әсіресе халықаралық бағдарламаларға қатысу және шетелдік тәжірибені зерттеу. Сонымен қатар, жас мамандардың кәсіби білімді ғана емес, сонымен қатар жоғары психологиялық тұрақтылықты, тәртіпті және тез шешім қабылдауға дайындықты қажет ететін нақты қызмет жағдайларына бейімделуі маңызды рөл атқарады, - дейді ол.
Жалпы, Қарулы Күштер үшін кадрлар даярлау кешенді тәсілді, білім беру жүйесінің икемділігін және қазіргі заманғы сын-тегеуріндерге жауап ретінде тұрақты жаңғыртуды талап етеді.
Әскери ғылым саласында қандай жаңа зерттеулер мен технологиялар енгізілуде?
Бүгінде әскери ғылым бұрынғыдан да тез өзгеруде. Егер бұрын танктер, ұшақтар және армия саны негіз болып саналса, қазір технология мен ақпарат көбірек шешіліп жатыр.
Негізгі бағыттардың бірі – жасанды интеллект. Бұл әскерилерге деректердің үлкен көлемін талдауға, мақсаттарды тезірек табуға және шешім қабылдауға көмектеседі. Бірте-бірте адамның тұрақты қатысуынсыз дерлік өздігінен жұмыс істей алатын жүйелер пайда болады, - дейді полковник.
Дрондар өте маңызды рөл атқара бастады
Олар барлау, бақылау және соққы беру үшін қолданылады. Сонымен қатар, біз енді бірлік құрылғылары туралы емес, бүкіл топтар туралы – келісілген әрекет ететін "үйінділер" туралы айтып отырмыз. Бұл оларды әсіресе тиімді етеді, - дейді Олжабаев.
Сонымен қатар әскери роботтар дамуда. Олар минадан тазарту, жүктерді жеткізу немесе барлау сияқты қауіпті тапсырмаларды орындай алады. Идея мүмкіндігінше адамдар үшін қауіпті азайту болып табылады.
Байланыс пен кибертехнология бірдей маңызды. Әскери ғалымдар ұстауға немесе өшіруге қиын қауіпсіз деректер арналарында жұмыс істейді. Сонымен бірге кибер соғыс дамуда – компьютерлік жүйелерге шабуылдар және олардан қорғаныс, - дейді маман.
Мұның бәрі біртіндеп бір жүйеге біріктіріледі: техника, спутниктер, дрондар және адамдар бір-бірімен байланысып, нақты уақыт режимінде ақпарат алмасады.
Осылайша, қазіргі әскери ғылым санмен емес, технологиямен - тезірек көру, тезірек ойлау және тезірек әрекет ету үшін күресуге бет бұрады, - деп түсіндірді Мұрат Олжабаев.
Қазақстан әскери білім және ғылым саласындағы үлгі үшін қандай елдердің тәжірибесін алады?
Қазақстан әскери білім мен ғылымдағы түрлі елдердің тәжірибесіне сүйеніп, олардың ішінен неғұрлым тиімді тәсілдерді таңдайды.
Түркия, Қытай, Ресей, Беларусь, АҚШ, Оңтүстік Корея және басқа да бірқатар елдер сияқты офицерлер мен әскери мамандарды даярлаудың дамыған жүйелері бар мемлекеттердің тәжірибесіне ерекше назар аударылады. Олардың әрқайсысынан жеке элементтер алынады: бір жерде бұл әскерлерді басқару мен жоспарлаудың заманауи әдістері, бір жерде – ұшқышсыз технологияларды дамыту, ал бір жерде – күшті инженерлік және техникалық дайындық, - дейді полковник.
Халықаралық жаттығулар мен білім беру бағдарламаларына қатысу да маңызды рөл атқарады, бұл тәжірибе алмасуға және әскери қызметшілерді даярлаудың әртүрлі тәсілдерін салыстыруға мүмкіндік береді.
Нәтижесінде әртүрлі халықаралық тәжірибелерді біріктіретін және ұлттық қауіпсіздік міндеттері мен заманауи технологиялық өзгерістерге бейімделетін әскери білімнің өзіндік моделі қалыптасады, - дейді ол.
Алдағы 5-10 жылда Қазақстанның әскери білім және ғылым саласы қалай өзгереді деп болжанып отыр?
Мұрат Олжабаевтың сөзінше, таяудағы 5-10 жылда Қазақстанның әскери білімі мен ғылымы қазіргі үрдістер бойынша неғұрлым технологиялық, цифрландыру және халықаралық интеграция жағына қарай дамитын болады.
Біріншіден, цифрлық және жоғары технологиялық оқыту әдістеріне көшу жалғасады. Курсанттарды даярлауда тренажерлер, виртуалды тренажерлер, жауынгерлік жағдайларды модельдеу және жасанды интеллект элементтері көбірек қолданылатын болады. Бұл әскери қызметшілерді тезірек және нақты жағдайларға жақын оқытуға мүмкіндік береді, - дейді полковник.
Екіншіден, ғылыми-зерттеу жұмыстары мен қолданбалы әзірлемелерге баса назар аударылады. Әскери оқу орындары байланыс және басқару жүйелерінен бастап ұшқышсыз және Роботты кешендерге дейінгі жаңа технологияларды әзірлеумен тығыз байланысты болады. Бұл армияны модернизациялаудың негізі ретінде әскери ғылымды дамытудың жалпы міндетіне сәйкес келеді.
Үшіншіден, білім берудегі халықаралық ынтымақтастықты одан әрі дамыту күтілуде. Қазақстан қазірдің өзінде курсанттармен алмасуды және шетелде оқытуды тәжірибеден өткізіп жатыр және болашақта мұндай бағдарламалар кеңейе түсуі мүмкін, - дейді маман.
Сондай-ақ, ғылыми кадрларды даярлауға – магистратура, докторантура, әскери ғылыми зерттеулер офицерлерді практикалық даярлау ғана емес, жүйенің маңызды бөлігіне айналады.
Жеке бағыт – пәнаралық дағдыларды дамыту: дәстүрлі әскери дайындыққа IT дағдылары, киберқауіпсіздік, деректерді талдау және ақпараттық жүйелермен жұмыс қосылады, - дейді полковник.
Жалпы, 5-10 жылдан кейін Қазақстандағы әскери білім неғұрлым:
- технологиялық;
- ғылыми бағдарланған;
- халықаралық интеграцияланған;
- цифрлық басқару жүйелерімен байланысты болады деп күтуге болады дейді Мұрат Олжабаев.
Оның сөзінше, әскери білім тек командир ғана емес, сонымен қатар жоғары білікті техникалық және аналитикалық маман болатын модельге жақындайды.
