Қазақстанда бірыңғай төлем жүйесі енгізілуі мүмкін
Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен Салық кодексін енгізу жөніндегі жобалық кеңсесінің кеңейтілген құрамда өткізілген отырысында жаңа салықтық ақпараттық жүйелердің жұмысы, өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтар үшін әлеуметтік төлемдер төлеу және еңбекақы төлеу қорынан бірыңғай төлемді енгізу мәселелері талқыланды.
Отырысқа тәжірибелі бухгалтерлер, Қазақстан бухгалтерлері мен аудиторлары альянсының өкілдері, Indrive компаниясы, жеке консультанттар мен сарапшылар қатысты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
СӘАЖ және ЭШФ: ақаулар себептері және шешімдер
Салықтық әкімшілендірудің ақпараттық жүйесі (СӘАЖ) мен электрондық шот-фактуралар (ЭШФ) жүйесінің жұмысы негізгі тақырыптардың бірі болды. Қаржы вице-министрі Әсет Тұрысовтың айтуынша, бір жарым жыл ішінде СӘАЖ арқылы 3,6 млн есеп қабылданып, мемлекеттік органдармен және екінші деңгейлі банктермен 75 интеграция жүзеге асырылған. ЭШФ жүйесінде 1,6 млн пайдаланушы тіркеліп, 1,7 млрд электрондық шот-фактура жазылған және 95,8 млн ілеспе жүкқұжат ресімделген.
Fly Arystan әуе компаниясының бас бухгалтері Александра Дорохова дербес шоттарды қалыптастыру және деректерді көрсету барысында туындайтын мәселелерді атап өтті.
Әсет Тұрысов олардың салық төлеушінің ескі және жаңа кабинеттерінің қайталануымен байланысты екенін түсіндірді. Бұл дербес шоттардың тұрақсыз жұмыс істеуі және деректердің дұрыс түсірілмеуі туралы шағымдар түскен жүйелер арасында деректерді үнемі синхрондау үшін қажет болды.
Оның айтуынша, ескі кабинет өткен жылғы есептілікті тапсыру мүмкіндігі үшін бизнестің өтініші бойынша уақытша сақталған. Алайда мамыр айында ескі салық төлеушінің кабинеті мен ОБДШ толығымен өшіріледі, бұл техникалық мәселелердің едәуір бөлігін жояды.
Бұрынғы жүйелерде болмаған, бірақ қазір Қаржы министрлігінің барлық жүйелерінде енгізілген форматты-логикалық бақылау (ФЛБ) жұмысы да талқыланды. Әсет Тұрысов атап өткендей, салық есептілігінде көптеген қателіктер ФЛБ-нің іске қосылуынан туындайды. Бұл ретте пайдаланушылар оның жұмыс істеу принциптерін әлі толық түсінбейді.
Туындаған мәселелерді шешу үшін МКК call-орталығының базасында Қаржы министрлігінің барлық ақпараттық жүйелері бойынша бірыңғай техникалық қолдау орталығын құру жоспарлануда.
Серік Жұманғарин Қаржы министрлігі мен МКК-ге бизнесті жаңа жүйелермен жұмыс істеуге қосымша оқытуды тапсырды және техникалық іркілістерге байланысты салық төлеушілер айыппұлдармен, өсімпұлдармен және басқа да жағымсыз салдармен бетпе-бет келмеуі тиіс екенін бөлек атап өтті.
Негізін қалаушы Uchet.kz Максим Барышев цифрлық сервистерді одан әрі дамыту жөнінде бірқатар ұсыныстар айтты. Атап айтқанда, бұл салықтық есептілікті тікелей салық төлеушіден қалыптастыруға және салық төлеушінің кабинеті арқылы жұмыс істемей-ақ бірден МКК серверлеріне жіберуге мүмкіндік беретін бухгалтерлік бағдарламалық жасақтаманы әзірлеушілерге API ұсыну туралы. Бұл бизнестің жұмысын жеңілдетуге және қызмет көрсету қуатына жүктемені азайтуға мүмкіндік береді.
Сондай-ақ ол әртүрлі мемлекеттік органдарға бірдей деректерді қайта тапсыруды болдырмайтын бірыңғай мемлекеттік деректер базасын құруды ұсынды. Егер ақпарат ЭШФ немесе салық есептілігі түрінде келіп түскен болса, оны басқа мемлекеттік жүйелер, соның ішінде статистикалық органдар автоматты түрде пайдалана алады.
Әсет Тұрысов өз тарапынан Data lake Smart Data Finance жүйесі негізінде құрылғанын және құжаттарды тапсыру рәсімдерін жеңілдетуді оның негізінде іске асыруға болатынын хабарлады.
Ұсыныстар жобалық кеңсенің жұмысына қабылданды.
Өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың әлеуметтік төлемдері
Indrive өкілі Диас Асанов 1 қаңтардан бастап онлайн-платформаны салық агенті деп танығанын хабарлады. Қазір Indrive платформасы арқылы 180 мыңға жуық өзін-өзі жұмыспен қамтығандар жұмыс істейді.
Оның айтуынша, алғашқы үш айда ғана 700 млн теңгеге жуық әлеуметтік төлемдер аударылған. Бұл ретте жеңілдікті мәртебесі бар өзін-өзі жұмыспен қамтығандармен қиындықтар туындады. Зейнеткерлер мен басқа да жеңілдікті санаттар бойынша деректердің уақтылы жаңартылмауына байланысты наурыз айында ғана бірнеше мың адамға әлеуметтік төлемдер қайтарылды.
Платформа әлеуметтік төлемдерді 4% ставка бойынша автоматты түрде төлейді. Алайда МКК мен Еңбек министрлігінің жүйелерін салыстыру кезінде аударымдардың жекелеген түрлерінен босатылған азаматтар анықталады. Нәтижесінде жүйе ақшаны қайтаруды тіркейтін және әлеуметтік төлемдер бойынша қарызды көрсететін жағдай туындайды.
Indrive өкілі дұрыс мөлшерлемені бірден қолдану үшін төлем кезеңінде жеңілдікті мәртебені автоматты түрде көрсетуді ұсынды.
Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин осындай проблема тек такси жүргізушілеріне ғана емес, платформалық жұмыспен қамту арқылы жұмыс істейтін басқа да өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға қатысты екенін атап өтті. Ұлттық экономика, қаржы және еңбек министрліктеріне мәселені шешуді пысықтау тапсырылды.
Сондай-ақ Indrive платформаның кірісін растау мәселесін көтерді. Қазір бұл үшін әрбір жеке тұлғамен орындалған жұмыстар актілеріне қол қою талап етіледі, бұл іс жүзінде жаппай платформалық жұмыспен қамту кезінде мүмкін емес. Серік Жұманғарин бейінді мамандарға бірлесіп шешім тетігін әзірлеуді тапсырды.
Мәліметтердің тізілімге уақтылы берілмеуіне байланысты өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға өсімпұл есептеу мәселесі жеке көтерілді. Вице-премьер Мемлекеттік кірістер комитетіне мәселені жедел жоюды және өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтарды осы өсімпұлды есептеу салдарының жоқтығы туралы хабардар етуді тапсырды.
Еңбекақы төлеу қорынан бірыңғай төлем
Ұлттық экономиканың бірінші вице-министрі Азамат Әмрин Жобалық кеңсе отырысына қатысушыларға еңбекақы төлеу қорынан төлемдер жүйесін оңайлату жөнінде ұсыныстар ұсынды.
Бүгінде жұмыс берушілер әлеуметтік және зейнетақы төлемдерінің алты түрін жүзеге асырады, сондай-ақ жеке табыс және әлеуметтік салықтарды бөлек аударады. Нәтижесінде сегіз түрлі төлем тапсырмасы қалыптасады.
Мәселені Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен пысықтағаннан кейін бірыңғай төлемге, яғни сегіздің орнына бір төлем тапсырмасына көшу ұсынылады. Төлем екінші деңгейдегі банктер мен Еңбек министрлігінің ақпараттық жүйелері арқылы жүзеге асырылады, содан кейін БЖЗҚ, МӘСҚ, медициналық сақтандыру қоры және МКК арасында автоматты түрде бөлінеді.
Бастаманы алдымен пилоттық режимде іске асыру ұсынылады, бұл механизмді пысықтауға, барлық жүйелердің өзара іс-қимылын тексеруге және қажет болған жағдайда нүктелік түзетулер енгізуге мүмкіндік береді.
Азамат Әмриннің айтуынша, бастама жұмыс берушілердің көптеген ұсыныстары бойынша жүзеге асырылады және бюрократиялық жүктемені қысқартуға, қолдан жасалған жұмыс көлемін азайтуға және банк комиссияларын азайтуға мүмкіндік береді.
Ол сондай-ақ жалақы қорына жалпы жүктеме өзгермейтінін атап өтті. Бұл ретте жұмыс берушіге тікелей жүктеме 41%-ды құрайды, бірақ оның бір бөлігі қызметкердің өз міндеттемелеріне жататындықтан, нақты тиімді жүктеме 17,5% шамасында болады.
1990 жылдары еңбекақы төлеу қорына жиынтық жүктеме 60–70%-ға дейін жеткені бөлек атап өтілді, алайда кейінгі жылдары ол біртіндеп төмендеді.
ЭЫДҰ деректеріне сәйкес, Қазақстандағы тиімді жүктеме орташа деңгейден төмен – 32,7% (ЭЫДҰ бойынша орташа көрсеткіш – 35,1%).
Серік Жұманғарин цифрландыру жүйелерді техникалық баптаумен қатар жүретінін, алайда бизнес бұл процестердің шығынын көтермеуі тиіс екенін атап өтті.
