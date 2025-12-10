Ақмола облысында хирургты балағаттаған науқас қамауға алынды

Ақмола облысында аудандық аурухана дәлізінде дәрігерге балағат сөздер айтқан ер адам сот шешімімен бес тәулікке қамауға алынды, деп хабарлайды BAQ.KZ өңірлік соттың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Оқиға кезінде мас күйіндегі науқас қоғамдық орында, пациенттер мен балалар көзінше хирургқа қарсы дөрекі сөздер айтып, қоғамдық тәртіпті бұзған. Хирург оған ескерту жасаса да, науқас агрессиясын тоқтатпаған және айналасындағыларға құрметсіздік танытқан.
Сот материалдары бойынша, кінәні мойындаған ер адам алкогольдік мас күйде болғаны ескерілген жеңілдететін фактор ретінде саналды. Қылмыс ауырлататын жағдай ретінде қоғамдық орында балағаттау мен қоғамдық тәртіпке қастандықты бұзу жатқызылған.
Сот шешімімен аталған азамат бес күнге қамауға алынды және оған алкоголь пайдалануға толық тыйым салынды.
Мұндай оқиғалар қазақстандық қоғамда медицина қызметкерлеріне қарсы зорлық пен дөрекілік күшейген жағдайда билік тиісті заңнамалық шараларды қабылдайтындығын көрсетеді. 2025 жылы қаталданып жатқан заңнама өзгертулері де осыған бағытталған, медицина қызметкерлеріне зәбір көрсету фактілері үшін қылмыстық жауапкершілік күшейтілмек.